تستعد محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء لعمليات إطلاق متتالية

تستعد محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء لاستضافة عمليتي إطلاق متتاليتين في نهاية هذا الأسبوع. سيتضمن الإطلاق الأول صاروخ SpaceX's Falcon 9 الذي يحمل حمولة من أقمار الإنترنت Starlink الصناعية مساء الجمعة. أما الإطلاق الثاني فسيكون صاروخ أطلس V التابع لشركة United Launch Alliance، والذي سيحاول القيام بمهمة أمنية وطنية لقوة الفضاء ومكتب الاستطلاع الوطني صباح يوم السبت.

ومن المتوقع أن تكون الظروف الجوية في كيب مواتية لكلا الإطلاقين، وفقًا لمتنبئي قوة الفضاء. ومع ذلك، تم إلغاء مهمة ثالثة، وهي اختبار أسلحة لنظام صاروخي تفوق سرعته سرعة الصوت، من قبل وزارة الدفاع بسبب فحوصات ما قبل الرحلة.

من المقرر إطلاق Falcon 9 مساء الجمعة بين الساعة 7:32 مساءً و11:31 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ستنطلق المهمة، التي تحمل اسم Starlink 6-14، من مجمع الإطلاق 40. وتتنبأ توقعات الطقس بوجود فرصة بنسبة 60% لظروف مواتية في بداية نافذة الإطلاق، وتتحسن إلى 85% بنهاية النافذة.

في صباح يوم السبت، سيحاول صاروخ أطلس V تنفيذ مهمته من مجمع الإطلاق 41. سيتم الإطلاق، الذي تأخر في الأصل بسبب إعصار إداليا، في الساعة 8:51 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ويحمل الصاروخ حمولات لشبكة كوكبة الأقمار الصناعية Silent Barker التابعة لقوة الفضاء، والتي تهدف إلى توفير الوعي والتتبع الظرفي الفضائي. ويقدر خبراء الأرصاد أن هناك فرصة بنسبة 85% لظروف جوية مواتية للإطلاق يوم السبت.

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