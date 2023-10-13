كيف ترى كسوف الشمس "حلقة النار" في منطقة مدينة كانساس

نحن على بعد يوم واحد فقط من كسوف الشمس الحلقي الجزئي في مدينة كانساس سيتي! ويحدث الكسوف الحلقي للشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، ولكن عندما يكون عند أو بالقرب من أبعد نقطة له عن الأرض. وينتج عن ذلك ظهور القمر أصغر من الشمس ولا يغطي الشمس بالكامل. الاختلافات في الحجم تخلق قرصًا داكنًا واحدًا، هو القمر، فوق قرص أكبر نسبيًا وأكثر سطوعًا، وهو الشمس. والنتيجة ظهور "حلقة النار" حول القمر.

لمشاهدة الكسوف بأمان، ستحتاج إلى مرشحات شمسية ذات أغراض خاصة، مثل نظارات الكسوف. النظارات الشمسية العادية ليست آمنة للنظر إلى الشمس.

لسوء الحظ، تشير التوقعات إلى سماء ملبدة بالغيوم في معظم فترات الحدث. ومع ذلك، لا يزال الأمر يستحق محاولة إلقاء نظرة على الحد الأقصى للتغطية حوالي الساعة 11:50 صباحًا يوم السبت 14 أكتوبر.

تذكر أن تكون آمنًا ونتمنى لك حظًا سعيدًا في مراقبة كسوف الشمس "حلقة النار"!

مصادر:

– الإنذار الأول للأرصاد الجوية

- هيرست المملوكة