تحسين سلامة رواد الفضاء: توفر الأجهزة القابلة للارتداء إشارات توجيه في الفضاء

يواجه رواد الفضاء العديد من التحديات عند المغامرة خارج سطح الأرض، ويشكل الارتباك المكاني خطرًا كبيرًا على سلامتهم. تقليديا، خضع رواد الفضاء لتدريب مكثف لمكافحة هذه المشكلة. ومع ذلك، فقد توصل الباحثون في جامعة برانديز في الولايات المتحدة إلى اكتشاف رائد: يمكن للأجهزة القابلة للارتداء المجهزة بأجهزة اهتزاز توفر إشارات التوجيه أن تعزز فعالية برامج التدريب، مما قد يجعل السفر إلى الفضاء أكثر أمانًا.

يوضح الدكتور فيفيكاناند فيمال، المؤلف الرئيسي للدراسة المنشورة في مجلة Frontiers in Physiology، أن رحلات الفضاء الطويلة يمكن أن تؤدي إلى ضغوطات فسيولوجية ونفسية، مما يجعل رواد الفضاء أكثر عرضة للارتباك المكاني. وفي هذه الحالة، لم يعد بإمكان رواد الفضاء الاعتماد على أجهزة الاستشعار الداخلية الخاصة بهم، والتي اعتمدوا عليها طوال حياتهم.

أجرى الباحثون تجارب باستخدام الحرمان الحسي وجهاز دوران متعدد المحاور لمحاكاة ظروف رحلات الفضاء. كان المشاركون، الذين حُرموا من حواسهم الطبيعية، بحاجة إلى تحديد ما إذا كان بإمكان أجهزة الاهتزاز تصحيح الإشارات المضللة من أنظمتهم الدهليزية، وما إذا كان من الممكن تدريبهم على الثقة في هذه الإشارات.

شارك في الدراسة ثلاثون مشاركًا، تلقى 10 منهم تدريبًا على جهاز الدوران، و10 على استخدام أجهزة الاهتزاز، وتلقى العشرة الباقون كليهما. تضمن التدريب مهام تهدف إلى فصل المشاركين عن حسهم الدهليزي ووضع ثقتهم في أجهزة الاهتزاز بدلاً من ذلك. وارتدى المشاركون معصوبي الأعين وسدادات الأذن أثناء الاعتماد على أجهزة الهزاز التي تم تثبيتها على أذرعهم واهتزت عندما ابتعدت عن نقطة التوازن.

أظهرت النتائج أن جميع المجموعات عانت في البداية من الارتباك عند مواجهة ظروف تشبه رحلات الفضاء. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يرتدون أجهزة الاهتزاز كان أداؤهم أفضل من أولئك الذين تلقوا التدريب فقط. في حين أن المجموعة التي تلقت التدريب فقط عانت من الاصطدامات والتحكم في التوازن وزعزعة الاستقرار العرضي، فإن المجموعة التي تلقت تدريبًا وأجهزة هزازة كان أداؤها هو الأفضل.

على الرغم من أن المشاركين لم يحققوا نفس مستوى الأداء كما هو الحال في الأجهزة التناظرية الأرضية، إلا أن هذه الدراسة تسلط الضوء على إمكانات الأجهزة القابلة للارتداء في رحلات الفضاء. ويعتقد الباحثون أنه مع المزيد من التجارب المكثفة، يمكن لهذه الأجهزة أن تساعد رواد الفضاء على الهبوط بأمان على كواكب أخرى وتقديم الدعم أثناء السير في الفضاء.

الأسئلةالشائعة

س: ما هو الارتباك المكاني؟



ج: يشير الارتباك المكاني إلى فقدان التوجه أو الوعي بوضعية الشخص وحركته بالنسبة للبيئة المحيطة.

س: كيف تعمل الأجهزة القابلة للارتداء المزودة بأجهزة اهتزاز؟



ج: تستخدم الأجهزة القابلة للارتداء المزودة بأجهزة اهتزاز الاهتزاز لتوفير إشارات التوجيه للأفراد. تهتز أجهزة الاهتزاز عندما يتحرك مرتديها بعيدًا عن نقطة التوازن، مما يساعده في الحفاظ على الاتجاه والتوازن.

س: ما هي نتائج الدراسة التي أجراها الباحثون؟



ج: أظهرت الدراسة أن المشاركين الذين ارتدوا أجهزة الاهتزاز كان أداؤهم أفضل من أولئك الذين تلقوا التدريب فقط. أدى الجمع بين التدريب وأجهزة الاهتزاز إلى تحقيق أفضل النتائج.

س: كيف يمكن للأجهزة القابلة للارتداء أن تفيد رواد الفضاء في رحلات الفضاء؟



ج: تتمتع الأجهزة القابلة للارتداء بالقدرة على تعزيز سلامة رواد الفضاء أثناء الرحلات الفضائية. يمكنهم المساعدة في الهبوط بأمان على الكواكب الأخرى ودعم رواد الفضاء أثناء الأنشطة خارج المركبة الفضائية.

س: ما هي الاحتمالات المستقبلية للأجهزة القابلة للارتداء في رحلات الفضاء؟



ج: إذا ثبت نجاحها في تجارب أخرى، فقد يكون للأجهزة القابلة للارتداء المزودة بأجهزة هزازة تطبيقات مختلفة في رحلات الفضاء، مما يؤدي إلى تحسين سلامة وأداء رواد الفضاء.