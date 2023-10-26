رؤى جديدة حول المريخ: الكشف عن أسرار الجزء الداخلي للكوكب الأحمر

في اكتشاف بالغ الأهمية، قدمت الموجات الزلزالية الناتجة عن اصطدام نيزك بكوكب المريخ للعلماء منظورًا جديدًا حول الأعمال الداخلية الغامضة للكوكب الأحمر. جمعت مركبة الهبوط InSight التابعة لناسا بيانات أدت إلى إعادة تقييم جوهرية للبنية الداخلية للمريخ. كشفت هذه المعلومات الزلزالية الرائدة عن طبقة غير معروفة سابقًا من الصخور المنصهرة التي تحيط بنواة معدنية سائلة مدمجة وكثيفة.

تكشف البيانات الزلزالية عن عالم خفي من الصخور المنصهرة التي تغلف قلب المريخ. قبل هذا الاكتشاف، لم يرصد العلماء سوى الموجات الزلزالية التي ارتدت من أعلى النواة، ولم تخترقها أبدًا. وأشار سلوك هذه الموجات إلى وجود طبقة سيليكات منصهرة يبلغ سمكها حوالي 90 ميلا، وتقع في الجزء السفلي من الوشاح، وهي الطبقة الصخرية التي تقع بين القشرة الخارجية للمريخ ونواةه. يشير هذا الاكتشاف المذهل إلى أن المريخ، على عكس الأرض، يمتلك طبقة منصهرة تحيط بمركزه.

علاوة على ذلك، أعاد الباحثون حساب حجم نواة المريخ، واكتشفوا أنها أصغر حجمًا بنسبة 30٪ تقريبًا مما كان مقدرا سابقًا. يبلغ قطره حوالي 2,080 ميلًا، ويتكون القلب بشكل أساسي من الحديد والنيكل، بالإضافة إلى عناصر أخف مثل الكبريت والأكسجين والكربون والهيدروجين. ومع ذلك، فإن نسبة هذه العناصر الأخف وزنًا في تركيبة النواة أقل من التقديرات السابقة، حيث تبلغ 9-15% فقط من حيث الوزن.

حدث اصطدام النيزك الذي أدى إلى هذا الاختراق الزلزالي في منطقة المرتفعات في المريخ المعروفة باسم تيمبي تيرا في 18 سبتمبر 2021. وعلى الرغم من موقع الاصطدام على الجانب الآخر من المريخ من موقع إنسايت في إليسيوم بلانيتيا، فقد تسبب في زلزال بقوة 4.2 درجة وترك خلف حفرة يبلغ عرضها حوالي 425 قدمًا. وكان هذا الحدث حاسما في نقل الموجات الزلزالية عبر باطن الكوكب العميق، مما مكن العلماء من الحصول على رؤى لا مثيل لها في قلب المريخ.

وعلى الرغم من أن مهمة إنسايت تقاعدت من قبل وكالة ناسا في عام 2022 بعد أربع سنوات من التشغيل، إلا أنها لا تزال تترك إرثًا دائمًا. وقد وفرت سجلاتها الزلزالية القيمة ثروة من المعرفة حول العمليات المعقدة والمتعددة الأوجه التي تشكل المريخ. يعد التحليل المستمر لهذه البيانات بتعميق فهمنا للجزء الداخلي المثير للكوكب الأحمر.

أسئلة وأجوبة:

س: ماذا كشفت الموجات الزلزالية الناتجة عن ارتطام النيزك بالمريخ؟

ج: كشفت هذه الموجات الزلزالية عن طبقة غير معروفة من الصخور المنصهرة المحيطة بالنواة المعدنية السائلة المدمجة والكثيفة للمريخ.

س: كيف حسب العلماء حجم نواة المريخ؟

ج: أعاد العلماء حساب حجم نواة المريخ ووجدوا أنها أصغر حجماً بنحو 30% من التقديرات السابقة، ويبلغ قطرها حوالي 2,080 ميلاً.

س: ما هو تكوين نواة المريخ؟

ج: يتكون قلب المريخ بشكل أساسي من الحديد والنيكل، بالإضافة إلى عناصر أخف مثل الكبريت والأكسجين والكربون والهيدروجين.

س: ما المدة التي استغرقتها مهمة InSight؟

ج: عملت مهمة إنسايت لمدة أربع سنوات قبل أن تتقاعد من قبل وكالة ناسا في عام 2022.

س: في أي منطقة من المريخ حدث اصطدام النيزك؟

ج: حدث اصطدام النيزك في منطقة المرتفعات في المريخ المعروفة باسم تيمبي تيرا.

س: كيف أدى تأثير النيزك إلى نقل الموجات الزلزالية عبر باطن المريخ؟

ج: تسبب الاصطدام في حدوث زلزال بقوة 4.2 درجة وخلف حفرة، مما سمح للموجات الزلزالية باختراق أعماق المريخ، بما في ذلك قلبه.