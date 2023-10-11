العمليات الطبيعية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون: الدور المفاجئ للتجوية الصخرية

عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ، كثيرا ما نفكر في المداخن الصناعية باعتبارها السبب الرئيسي. ومع ذلك، تساهم العمليات الطبيعية أيضًا بشكل كبير في ظاهرة الاحترار. أحد المصادر المدهشة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون هو تجوية الصخور.

لطالما اعتبرت التجوية الصخرية، الناجمة عن تصرفات الماء والرياح، ظاهرة طبيعية تساعد على شفاء كوكبنا ودعمه. وكان الاعتقاد السائد هو أن مياه الأمطار، التي تعمل كحمض ضعيف، تتفاعل مع بعض المعادن الصخرية، وتذيب ثاني أكسيد الكربون، وتزيله من الغلاف الجوي. ومع ذلك، وجدت الأبحاث الحديثة أن التجوية الصخرية قد تكون في الواقع مصدرًا مهمًا لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويلعب المشهد الديناميكي للأرض دورًا حاسمًا في هذه العملية. عندما تندفع الصفائح التكتونية ضد بعضها البعض، تظهر أجزاء من الصخور المدفونة إلى السطح، مما يساهم في نمو الجبال مثل جبال الهيمالايا وجبال الأنديز. بالإضافة إلى ذلك، تنكشف الرواسب الصخرية الغنية بالكربون، والتي كانت نباتات وحيوانات قديمة، عند حدوث الاضطرابات التكتونية.

عندما تواجه مصادر الكربون الماء والهواء، يتحد الأكسجين مع الكربون المكشوف، مما يؤدي إلى تكوين ثاني أكسيد الكربون. إن كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في الغلاف الجوي من خلال هذه العملية كبيرة، وتنافس الانبعاثات الصادرة عن البراكين في جميع أنحاء العالم.

ومن أجل حساب مدى عمليات التجوية هذه على مستوى العالم، قام العلماء بقياس مستويات الرينيوم، وهو عنصر ينطلق في الماء عندما يتفاعل الكربون الصخري مع الأكسجين. واستخدموا هذه البيانات لتقدير كمية الكربون المنبعثة في الغلاف الجوي من هذه المصادر. ومن خلال تحليل مدى توفر الكربون العضوي في الصخور على مستوى السطح وتحديد مناطق التآكل الساخنة، مثل جبال الهيمالايا الشرقية وجبال روكي وجبال الأنديز، قرر العلماء أن التجوية الصخرية قد تطلق ما يقرب من 68 ميجا طن من الكربون سنويًا.

وفي حين أن هذه الكمية أقل بكثير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري، إلا أنها لا تزال كبيرة. ومع استمرار ارتفاع درجة حرارة مناخ الأرض بسبب تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري، فإن ارتفاع درجة حرارة الصخور يمكن أن يؤدي إلى تسرب أكبر للكربون من هذه المصادر.

إن الفهم المحسن لتدفقات الكربون الطبيعية هذه يمكن أن يساعد في تحسين التنبؤات بميزانية الكربون للأرض في المستقبل. تسلط هذه النتائج الضوء على أهمية أخذ التجوية الصخرية في الاعتبار عند تقييم تأثيرات تغير المناخ وتؤكد على الحاجة إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية الناتجة عن الوقود الأحفوري.

المصادر: الطبيعة