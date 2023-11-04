زوار الشتاء الجدد: أجنحة الشمع تُسعد مراقبي الطيور في أيرلندا

أثناء نزهة نادي Inishowen Wildlife Club الأخيرة إلى بوصة، اكتشف Martin Moloney من Co Donegal سربًا مثيرًا للإعجاب يتكون من 18 جناحًا شمعيًا في 21 أكتوبر. هذه الطيور الجميلة، التي تزور أيرلندا بانتظام في فصل الشتاء من شمال الدول الاسكندنافية، لم يتم رؤيتها بهذه الأعداد خلال السنوات الخمس إلى الست الماضية.

ما الذي جلب هذه الأجنحة الشمعية إلى أيرلندا؟ وفقا للخبراء، تتأثر هجرتهم وثوراتهم السكانية بمجموعة من العوامل. يؤدي موسم التكاثر الناجح في مناطق تكاثرها الشمالية، إلى جانب نقص التوت الشتوي، إلى زيادة عدد السكان الذين يبحثون عن مصادر غذائية بديلة. في أيرلندا، غالبًا ما تتجمع هذه الطيور الملونة في المناطق المبنية في الشمال والشرق، حيث يمكنها أن تتغذى على ثمار أشجار الزينة والشجيرات والزعرور ورماد الجبل. بشكل لا يصدق، يمكنهم استهلاك 2-3 أضعاف وزن الجسم يوميًا!

تتميز أجنحة الشمع بمظهر لا لبس فيه، ولها ريش بني وردي شاحب، وقمة بارزة، وأطراف صفراء زاهية مميزة على أجنحتها وذيلها. عندما تطير في قطعان صغيرة، فإن نداءها الذي يشبه الجرس يملأ الهواء، مما يجعلها متعة سمعية لعشاق الطيور. تمثل رؤية مارتن مولوني أول تسجيل لسرب من أجنحة الشمع في أيرلندا هذا الشتاء، مما أثار الإثارة بين مراقبي الطيور.

يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الطيور ستستمر في زيارة أيرلندا أو ستصبح حدثًا منتظمًا. إن وجودهم يجلب الفرح والشعور بالدهشة لأولئك الذين يحالفهم الحظ في رؤيتهم، ويذكرنا بزوار الطيور المتنوعين والرائعين الذين يزينون شواطئنا.

الأسئلةالشائعة

س: كم مرة تقوم شركة Waxwings بزيارة أيرلندا؟

ج: تعتبر طيور الشمع من الزائرين المنتظمين في فصل الشتاء إلى أيرلندا من شمال الدول الاسكندنافية، على الرغم من أن أنماط زيارتهم تختلف كل عام. تمت ملاحظة آخر زيارة مهمة قبل خمس إلى ست سنوات.

س: ما الذي يسبب الاندلاع السكاني لأجنحة الشمع؟

ج: من المحتمل أن يكون سبب الغزو السكاني في مناطق تكاثر أجنحة الشمع هو موسم التكاثر الناجح المصحوب بنقص التوت الشتوي. ويدفع هذا المزيج عدداً متزايداً من السكان إلى الهجرة بحثاً عن مصادر غذائية بديلة.

س: ماذا تأكل أجنحة الشمع؟

ج: تتمتع طيور الشمع بنظام غذائي متنوع يتكون أساسًا من التوت من أشجار الزينة والشجيرات والزعرور والرماد الجبلي. يمكنهم استهلاك 2-3 أضعاف وزن الجسم من الطعام يوميًا.

س: كيف يمكن التعرف على أجنحة الشمع؟

ج: يمكن التعرف بسهولة على أجنحة الشمع من خلال ريشها ذو اللون البني الوردي الشاحب، وقمتها البارزة، وأطراف جناحها وذيلها ذات اللون الأصفر الزاهي. كما أنها تطير في قطعان صغيرة وتصدر نداءًا يشبه الجرس.

س: هل تعتبر أجنحة الشمع مشهدًا شائعًا في أيرلندا؟

ج: أجنحة الشمع ليست مشهدًا شائعًا في أيرلندا، ولكنها تزور أحيانًا المناطق المبنية في شمال وشرق البلاد، حيث تجد مصادر الغذاء المناسبة.

س: ما الذي يجعل أجنحة الشمع فريدة من نوعها بين أنواع الطيور؟

ج: تشتمل السمات الفريدة لأجنحة الشمع على مظهرها المذهل، مع ريش بني وردي شاحب، وقمة بارزة، وأطراف جناح وذيل صفراء زاهية. قدرتهم على استهلاك 2-3 أضعاف وزن الجسم يوميًا ونداءهم الذي يشبه الجرس الرنان يميزهم أيضًا.