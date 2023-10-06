دور النسيج الضام في خرخرة القطة

اكتشف فريق من العلماء النمساويين أن الأنسجة الضامة الموجودة في الحبال الصوتية للقطط تلعب دورًا حاسمًا في إنتاج صوت الخرخرة. يتحدى هذا الاكتشاف الفرضية السائدة حول كيفية خرخرة القطط ويدعو إلى إعادة تقييم فهمنا لهذا السلوك الرائع للقطط.

القطط، على عكس العديد من الحيوانات الأخرى، لديها قدرة فريدة على إصدار أصوات الخرخرة. تقتصر الخرخرة بشكل رئيسي على القطط، على الرغم من أن بعض الأنواع الأخرى يمكنها أيضًا إصدار أصوات مماثلة. تنقسم القطط أيضًا إلى فئتين: الخرخرة والزئير. تنتمي الأسود والنمور والجاغوار والفهود إلى الفئة الأخيرة ولا يمكنها الخرخرة. اقترح العلماء أن الاختلاف في قدرات النطق يرجع إلى الاختلافات في تعظم العظم اللامي في الحنجرة.

تتميز الخرخرة بالأصوات المنخفضة التردد، والتي تتراوح عادةً ما بين 20 إلى 30 اهتزازًا في الثانية. وهذا أقل من المتوقع بناءً على حجم الحبال الصوتية للقطط. بشكل عام، تصدر الحيوانات الأكبر حجمًا ذات الحبال الصوتية الأطول أصواتًا ذات تردد أقل. ومع ذلك، فإن القطط حيوانات صغيرة نسبيًا، لذا فإن اللغز يكمن في كيفية إنتاجها لمثل هذه الخرخرة ذات التردد المنخفض.

إحدى النظريات التي تم تجاهلها منذ ذلك الحين تشير إلى أن أصوات الخرخرة كانت ناجمة عن تدفق الدم المضطرب. أشارت دراسات أحدث إلى آلية مختلفة، حيث تقوم القطط بتقليص عضلات الحنجرة لإصدار صوت الخرخرة أثناء الشهيق والزفير. يُعرف هذا بفرضية "تقلص العضلات النشطة" (AMC). ومع ذلك، كانت هناك أدلة تجريبية محدودة لدعم هذه النظرية.

وفي دراسة حديثة، اختبر العلماء النمساويون فرضية AMC بشكل أكبر من خلال فحص حنجرة القطط المنزلية المتوفاة. تم استئصال الحنجرة ثم إخضاعها لتجارب مختلفة لتحديد آلية الخرخرة. ووجد الباحثون أن أصوات الخرخرة يمكن أن تنتج في الحنجرة المستأصلة دون الحاجة إلى تقلصات العضلات. وبدلاً من ذلك، لعب وجود النسيج الضام المدمج في الحبال الصوتية دورًا حاسمًا في إنتاج أصوات الخرخرة.

تتحدى هذه النتيجة فهمنا لكيفية خرخرة القطط وتشير إلى احتمال وجود مجموعة من الآليات. في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول عالم أصوات القطط الرائع.

المصادر: علم الأحياء الحالي