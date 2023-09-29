زوج غريب من المجرات قد يكون دليلاً على وجود أوتار كونية

حدد الباحثون زوجًا من المجرات التي يمكن أن تكون دليلاً على وجود أوتار كونية أو شقوق أو تجاعيد افتراضية في نسيج الكون. وتظهر المجرات المعروفة باسم SDSSJ110429 كصورة مكررة بسبب عدسة الجاذبية، والتي قد تكون ناجمة عن ندبة في الفضاء بيننا وبين المجرات.

يُعتقد أن الأوتار الكونية عبارة عن هياكل رفيعة وكثيفة وضخمة تشكلت في بداية الكون. وتشير التقديرات إلى أن هذه العيوب أحادية البعد ليست أوسع من البروتون، ويُعتقد أنها تمتد عبر الكون بأكمله. على الرغم من نظرية الأوتار الكونية، إلا أن هناك أدلة مادية محدودة لدعم وجودها.

يمكن أن يكون اكتشاف الأوتار الكونية أمرًا صعبًا لأن تأثيراتها يمكن أن تكون مشابهة لظواهر أخرى. ومع ذلك، حدد الباحثون، بقيادة مارجريتا سافونوفا من المعهد الهندي للفيزياء الفلكية، العديد من السلاسل الكونية المحتملة، بما في ذلك زوج المجرات SDSSJ110429. يشير غياب الكتلة الأمامية التي يمكن ملاحظتها والضوء المشوه إلى أن هذه المجرات قد لا تكون عدسة جاذبية بل كائنين متميزين أو دليل على وجود أوتار كونية.

أجرى الباحثون تحليلاً مفصلاً للضوء الصادر عن SDSSJ110429، ووجدوا أن أطياف كلتا المجرتين (نمط الأطوال الموجية للضوء) كانت متطابقة تقريبًا، مما يشير إلى احتمال ازدواجية عدسة الجاذبية. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت أزواج المجرات الأخرى في مجال الدراسة خصائص مماثلة.

من خلال نمذجة بيانات الرصد، خلص الباحثون إلى أن الاقتران المجري في هذه السلسلة الكونية المرشحة يمكن تفسيره من خلال التغيرات في اتجاه وانحناء السلسلة. هناك حاجة إلى مزيد من البحث والأدلة لتأكيد وجود الأوتار الكونية، ولكن هذه النتائج توفر وسيلة جديدة لاستكشاف هذه الهياكل بعيدة المنال.

التعاريف:

– الأوتار الكونية: شقوق أو تجاعيد افتراضية في نسيج الكون يعتقد أنها تشكلت خلال المراحل الأولى من عمر الكون. هذه الهياكل رقيقة وكثيفة وضخمة.

– عدسة الجاذبية: انحناء الضوء بسبب انحناء الزمكان حول جسم ضخم، مثل المجرة أو مجموعة من المجرات. يمكن أن يؤدي هذا إلى تشوهات ملحوظة، وتكبير، وتكرار للأشياء البعيدة.

- الأطياف: توزيع الأطوال الموجية الضوئية المنبعثة أو الممتصة من جسم سماوي.

المصدر: Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège، arXiv