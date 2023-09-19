يكشف البحث متى قد تكونت القارات الخارجية الأولى

أجرت أستاذة علم الفلك جين جريفز من جامعة كارديف بحثًا لتحديد متى تكونت القارات الخارجية الأولى، أو القارات على الكواكب الأخرى، قد تشكلت. الدراسة بعنوان "متى كانت القارات الخارجية الأولى؟" ويهدف المنشور المنشور في الملاحظات البحثية للجمعية الفلكية الأمريكية، إلى تحسين البحث عن عوالم صالحة للسكن من خلال تحديد المواقع التي من المرجح العثور فيها على كواكب صخرية ذات صفائح تكتونية.

في حين أن الصفائح التكتونية قد لا تكون ضرورية لبدء الحياة، إلا أنها تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على صلاحية الكوكب للسكن مع مرور الوقت. تساعد تكتونية الصفائح على تنظيم درجة حرارة الكوكب وإطلاق الحرارة من قلبه، وهو أمر مهم للحفاظ على الغلاف المغناطيسي الوقائي والبقاء داخل المنطقة الصالحة للسكن.

ركز جريفز على العلاقة بين إنتاج الحرارة الأساسية للكوكب ووجود الصفائح التكتونية. تتولد الحرارة في قلب الكوكب عن طريق عناصر مشعة مثل اليورانيوم والثوريوم والبوتاسيوم. تتشكل هذه العناصر في اصطدامات النجوم النيوترونية وانفجارات السوبرنوفا.

لتحديد النجوم التي من المرجح أن تحتوي على كواكب ذات صفائح تكتونية وقارات، قام جريفز بتحليل البيانات المتعلقة بالوفرة النجمية للعناصر المختلفة ودمجها مع أعمار النجوم. قامت بتصنيف النجوم إلى مجموعتين: النجوم ذات الأقراص الرقيقة، وهي أصغر سنًا ولها معدنية أعلى، ونجوم الأقراص السميكة، وهي أكبر سنًا ولها معدنية أقل.

ووجدت الدراسة أن ظهور القارات على الأرض يمثل تقريبًا القيمة المتوسطة مقارنة بالكواكب الأخرى. بدأ تكوين القارات على الأرض منذ ما يقرب من 3 مليارات سنة، في حين أظهرت نجوم القرص الرقيق في العينة أول ظهور للقارات قبل 2 مليار سنة من ظهور الأرض، وأظهرت نجوم القرص السميك ظهور قارات في وقت أبكر من ذلك، أي قبل حوالي 4 إلى 5 مليارات سنة من تشكل الأرض. .

وأظهر البحث أيضًا وجود علاقة بين وجود القارات ونسبة الحديد إلى الهيدروجين (Fe/H) في النجوم. من المرجح أن تتشكل القارات في الكواكب ذات النسب المنخفضة من Fe/H في وقت مبكر.

ويشير جريفز إلى أن النجوم ذات المعادن الموجودة تحت المجموعة الشمسية يمكن أن تكون أهدافًا واعدة في البحث عن كواكب خارجية صالحة للسكن في قارات. ربما تكون هذه الكواكب قد طورت أشكالًا متقدمة من الحياة قبل الأرض.

وخلصت الدراسة إلى أن العثور على كواكب خارجية صخرية ذات قارات طويلة العمر أمر واعد للغاية. مزيد من البحث في وفرة النظائر مثل الثوريوم والبوتاسيوم، التي تساهم في التسخين الإشعاعي، يمكن أن يكشف عن المزيد من الأنظمة التي قد تكون الحياة البرية فيها قد سبقت الحياة على الأرض.

بشكل عام، يوسع هذا البحث فهمنا لتكوين الكواكب وصلاحيتها للسكن خارج نظامنا الشمسي، مما يوفر رؤى قيمة لاستكشاف الكواكب في المستقبل.