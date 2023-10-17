زيادة فهمنا لمحيطات الأرض: أهمية مراقبة المحيط الجنوبي

ويتطلب المحيط الجنوبي، بخصائصه وأدواره الفريدة في النظام المناخي للأرض، زيادة جهود المراقبة والقياس لفهم تأثيره بشكل أفضل. في حين أن كوكب الزهرة والأرض قد يشتركان في أوجه التشابه من حيث الحجم والبعد عن الشمس، إلا أن عدم وجود محيط على كوكب الزهرة يميزه كبيئة معادية. على الأرض، تلعب المحيطات دورًا حاسمًا في التخفيف من آثار تغير المناخ عن طريق امتصاص وتخزين حوالي 90٪ من الحرارة التي يلتقطها الغلاف الجوي المتغير.

في حين أن التقدم في تكنولوجيا الأقمار الصناعية وعمليات المحاكاة الحاسوبية قد زودنا برؤى قيمة حول محيطات الأرض، إلا أن الملاحظات المباشرة لا تزال ضرورية لتحقيق اكتشافات مذهلة والحصول على فهم شامل. يعمل المحيط الجنوبي، على وجه الخصوص، كحلقة وصل بين جميع المحيطات ويظهر سمات مميزة مثل الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية والتيار القطبي الجنوبي.

ويشكل تراجع الجليد البحري في القطب الجنوبي مصدر قلق لعلماء المناخ بسبب أدواره المختلفة، بما في ذلك عكس الطاقة الشمسية، وتهوية أعماق المحيط، والعمل كموطن للحياة القطبية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل التيار المحيط بالقطب الجنوبي بمثابة حذافة ضخمة تحركها الرياح، مما يساهم في التدفق الإجمالي للطاقة عبر المحيط.

تواجه الجهود المبذولة لمراقبة وقياس المحيط الجنوبي والقارة القطبية الجنوبية تحديات بسبب الطبيعة النائية والمكلفة للمنطقة. ومع ذلك، يدرك الباحثون مدى إلحاح حالة الطوارئ المناخية وقد اجتمعوا معًا لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات وتطوير أساليب جديدة لدراسة هذه البيئة. ويتم نشر تقنيات جديدة، مثل أساطيل العوامات المستقلة التي تراقب درجة الحرارة والملوحة، لرصد وفهم الظروف المتغيرة.

تعتبر الملاحظات المباشرة ضرورية لتقليل حالات عدم اليقين ومواكبة التغيرات السريعة التي تحدث في المحيط الجنوبي. ومن خلال الاستثمار في مراقبة وقياس هذه المنطقة الحيوية، يمكننا الحصول على رؤى قيمة حول نظام مناخ الأرض، والتخفيف من آثار تغير المناخ، واتخاذ قرارات أكثر استنارة.

مصادر:

– مقال: “دور المحيط الجنوبي في المناخ ووعده بتغير المناخ في المستقبل”، بقلم أندرو لينتون، وتيم تامبلين، وبيترا هيل

– مصدر الصورة: فيونا إليوت/NIWA/ANTA1801, CC BY-SA