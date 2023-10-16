أهمية مراقبة محيطات الأرض: رؤى من كوكب الزهرة والمحيط الجنوبي

عند مقارنة الأرض والزهرة من مسافة بعيدة، قد يبدوا متشابهين تمامًا من حيث الحجم والكتلة والبعد عن الشمس. ومع ذلك، من وجهة النظر البشرية، أثبت كوكب الزهرة أنه بيئة معادية وغير صالحة للسكن بسبب غلافه الجوي الكثيف ودرجات الحرارة الحارقة التي تقترب من 500 درجة مئوية. يكمن الاختلاف الحاسم بين هذين النظامين الكوكبيين في وجود المحيطات. في حين أن الأرض بها محيطات كانت بمثابة درع ضد أسوأ التأثيرات المناخية، فمن المحتمل أن كوكب الزهرة لم يكن لديه مثل هذه المحيطات على الإطلاق.

على الرغم من أننا تمكنا من وضع كاميرا على سطح كوكب الزهرة واستكشاف مناظره الطبيعية القاسية، إلا أننا مازلنا نتعلم المزيد عن محيطاتنا. تم التقاط الصور الأولى لسطح كوكب الزهرة قبل اكتشاف الفتحات الحرارية المائية في وسط المحيط وتحت الأرفف الجليدية في القطب الجنوبي.

إذا أردنا فهم الدور الحيوي الذي تلعبه محيطات الأرض في تنظيم المناخ، فلا بد من بذل المزيد من الجهود لمراقبتها ودراستها. ويكتسي المحيط الجنوبي أهمية خاصة لأنه بمثابة الرابط بين جميع المحيطات.

في حين أن الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض وعمليات المحاكاة الحاسوبية قدمت رؤى قيمة، إلا أن الملاحظات المباشرة ضرورية لتحقيق اكتشافات مفاجئة مثل أنظمة التهوية والحياة في تجاويف تحت الجليد. ومن ثم، فمن الأهمية بمكان أن نستمر في استكشاف المحيطات وتوسيع قدرتنا على قياسها بشكل مباشر.

إن المحيط الجنوبي، بما يتميز به من سمات فريدة مثل الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية والتيار القطبي الجنوبي، يستحق اهتماما خاصا. يمثل تراجع الجليد البحري في القطب الجنوبي مخاوف بسبب دوره كعاكس للطاقة الشمسية، ومروحة لأعماق المحيط، وموطن للحياة القطبية.

ونظراً للتغيرات السريعة في المحيط الجنوبي والقارة القطبية الجنوبية، فمن الواضح أن هناك حاجة إلى زيادة جهود المراقبة والقياس. ومع ذلك، فإن العمل في هذه المنطقة يمثل تحديًا ومكلفًا. وتعد الجهود التعاونية بين الباحثين وبرامج البحث الوطنية ضرورية لمعالجة الأسئلة العلمية الرئيسية وجمع البيانات المهمة.

جمعت الندوة الأولى لمراقبة المحيط الجنوبي في هوبارت أكثر من 300 باحث لتقييم حالة المحيط وتعزيز التعاون. ومن خلال تبادل المعلومات وربط الجهود البحثية، يمكننا أن نفهم ونعالج بشكل أفضل التحديات التي يفرضها المحيط الجنوبي والقارة القطبية الجنوبية.

مصادر:

– صورة كوكب الزهرة: NASA, CC BY-SA

– صورة الجرف الجليدي في القطب الجنوبي: Craig Steves/K132/NIWA, CC BY-SA

– صورة طيور البطريق الإمبراطور: غيتي إيماجز

– صورة أجهزة استشعار المحيط: Fiona Elliott/NIWA/ANTA1801, CC BY-SA

- "علماء المناخ يستكشفون المحيط المخفي تحت أكبر جرف جليدي في القارة القطبية الجنوبية" - مقال مصدر

- "محيط لا مثيل له: الثراء البيئي للمحيط الجنوبي وأهميته بالنسبة للمناخ العالمي" - مقال المصدر

- "المفسر: كيف يساعد التيار المحيط بالقطب الجنوبي على إبقاء القارة القطبية الجنوبية متجمدة" - مقال المصدر