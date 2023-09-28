استكشاف أعماق البحار: رؤى من مستكشف المحيطات جون كوبلي

أمضى مستكشف المحيط جون كوبلي سنوات في المغامرة في أعماق المحيط لدراسة مخلوقاته وموائله الغامضة. في كتابه الجديد "أعماق البحر: 10 أشياء يجب أن تعرفها"، يتناول كوبلي الأسئلة الشائعة والمفاهيم الخاطئة حول أعماق البحار.

يناقش كوبلي بعض الاكتشافات المثيرة الحديثة في أبحاث أعماق البحار، وخاصة في مجال البيئة الحسية. لقد اكتسب العلماء نظرة ثاقبة حول كيفية إدراك حيوانات أعماق البحار لبيئتها وتفاعلها مع بعضها البعض. تتحدى هذه النتائج فكرة أن أعماق البحار هي عالم قاحل وغير معروف.

واحدة من أكبر المفاهيم الخاطئة حول أعماق البحار هي فكرة أننا نعرف القليل عنها مقارنة بالقمر أو المريخ. في حين أن رسم الخرائط التفصيلية لقاع المحيط العميق لا يزال غير مكتمل بسبب التحديات التي تفرضها مياه البحر، فإن معرفتنا بأعماق البحار تفوق بكثير فهمنا للأسطح الأخرى خارج كوكب الأرض. يعد أعماق البحار نظامًا بيئيًا غنيًا ومتنوعًا، وهو موطن لعدد لا يحصى من الأنواع.

لقد لفت التعدين في أعماق البحار الانتباه إلى أعماق المحيطات، لكن كوبلي يؤكد على أهمية البحث والإدارة الدقيقين لتقليل التأثير البيئي المحتمل. بعض الموائل، مثل الفتحات الحرارية المائية النشطة، معرضة للخطر بشكل خاص وتحتاج إلى الحماية لمنع انقراض الأنواع. ظل العلماء يدعون إلى الحفاظ على هذه النظم البيئية الفريدة لسنوات.

ومع ذلك، يعتقد كوبلي أن التهديد الأكبر لأعماق البحار هو تغير المناخ. يعد إزالة الأكسجين الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة والتيارات المتغيرة مصدر قلق كبير. تعتمد حيوانات أعماق البحار على الأكسجين الذي تحمله التيارات، لكن تغير المناخ يعطل هذه العملية. يحتوي الماء الدافئ على كمية أقل من الأكسجين، كما أن التيارات الضعيفة تقلل من إمدادات الأكسجين. ولهذه التغييرات آثار طويلة الأمد ستستمر في التأثير على أعماق المحيطات لعدة قرون.

بشكل عام، يسلط كتاب كوبلي الضوء على عجائب أعماق البحار ويسلط الضوء على أهمية فهم هذا النظام البيئي الواسع والهش والحفاظ عليه. ومن خلال البحث المستمر والإدارة المسؤولة، يمكننا حماية أعماق المحيطات وسكانها الاستثنائيين.

مصادر:

- "أعماق البحر: 10 أشياء يجب أن تعرفها" بقلم جون كوبلي (منشورات أوريون، 2023)