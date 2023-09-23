حلول جديدة لمشكلة الأجسام الثلاثة التي اكتشفها الباحثون

ظل علماء الفلك والرياضيات يتصارعون مع مشكلة الأجسام الثلاثة منذ أن صاغ إسحاق نيوتن قوانينه للحركة والجاذبية العالمية في عام 1687. وتشير المشكلة إلى التحدي المتمثل في تفسير كيفية بقاء ثلاثة أجرام سماوية في رقصة مستقرة، متأثرة بقوى متبادلة. الجاذبية، دون الاصطدام أو الانحراف عن المسار.

في الآونة الأخيرة، أعلن إيفان خريستوف من جامعة صوفيا في بلغاريا وزملاؤه عن 12,409 نمطًا مداريًا يقدم حلولًا لمشكلة الأجسام الثلاثة في ظل قيود قوانين نيوتن والكتل المتساوية لكل جسم. ومع ذلك، فإن هذه الحلول لم تخضع بعد لمراجعة النظراء.

في حين لم يتم العثور على حل عالمي لمشكلة الأجسام الثلاثة، فقد اكتشف الباحثون العديد من الحلول لحالات محددة. ومع ذلك، فإن العديد من هذه الحلول ليس لها تطبيق عملي يذكر في علم الفلك بسبب اعتمادها على ظروف أولية دقيقة نادرًا ما توجد في الطبيعة.

استخدم خريستوف وفريقه حاسوبًا فائقًا للبناء على العمل السابق من عام 2019، والذي حدد أكثر من 300 عائلة جديدة من المدارات الدورية لأنظمة السقوط الحر ثلاثية الأجسام. ركزت أبحاثهم على حل الخلافات المتعلقة بسلوك الأجسام في أنظمة السقوط الحر، وتحديدًا فحص ثلاثة أجسام متساوية الكتلة.

في حين أن هذه الحلول الجديدة قد يكون لها أهمية نظرية، إلا أن أهميتها الفلكية تظل غير مؤكدة. وقد تؤثر عوامل مثل تأثير الأجسام البعيدة أو الرياح الشمسية على استقرار هذه المدارات.

وعلى الرغم من هذه الشكوك، يقدر خريستوف جمال وبنية المدارات المتوقعة. سواء كانت مستقرة أو غير مستقرة، فإنها تقدم رؤى قيمة حول ديناميكيات الأنظمة الثلاثية في الأجرام السماوية.

تم نشر هذه الدراسة على arXiv ولكنها لم تخضع بعد لمراجعة النظراء.

التعاريف:

– مشكلة الأجسام الثلاثة: التحدي المتمثل في تحديد حركة الأجرام السماوية الثلاثة تحت تأثير قوى جاذبيتها.

– قوانين نيوتن للحركة والجاذبية العالمية: المبادئ الأساسية التي صاغها السير إسحاق نيوتن والتي تصف سلوك الأجسام المتحركة وقوة الجاذبية بين جسمين.

مصادر:

- "الباحثون يكتشفون 12,000 حل جديد لمسألة الأجسام الثلاثة لنيوتن" - نيو ساينتست (مقالة المصدر)

– arXiv (خادم الطباعة المسبقة)