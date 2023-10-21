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تشير دراسة جديدة إلى وجود فرصة صغيرة لإنقاذ الطبقة الجليدية الذائبة في جرينلاند

Byروبرت أندرو

أكتوبر 21، 2023
تشير دراسة جديدة إلى وجود فرصة صغيرة لإنقاذ الطبقة الجليدية الذائبة في جرينلاند

قدمت دراسة حديثة بصيص أمل في المعركة ضد تغير المناخ. مع استمرار درجات الحرارة العالمية في الارتفاع، تذوب الصفائح الجليدية التي تغطي جرينلاند والقطب الشمالي بمعدل ينذر بالخطر. ومع ذلك، يعتقد الباحثون أنه قد يكون لدينا فرصة صغيرة لتغيير الأمور وإنقاذ الطبقة الجليدية الذائبة التي تغطي جرينلاند.

تشكل الطبقة الجليدية في جرينلاند مصدر قلق كبير بسبب قدرتها على رفع مستويات سطح البحر بمقدار مذهل يبلغ 20 قدمًا إذا ذابت بالكامل. وسيكون لذلك عواقب وخيمة على المناطق الساحلية في جميع أنحاء العالم. وفي حين أن الدراسة لا تقدم حلاً لوقف الذوبان بالكامل، فإنها تشير إلى أن اتخاذ إجراءات ضمن عتبة درجة حرارة معينة يمكن أن يساعد في التخفيف من بعض آثار تغير المناخ.

أشارت التحذيرات السابقة إلى أن الغطاء الجليدي في جرينلاند معرض لخطر الذوبان إذا تجاوزت درجات الحرارة العالمية 3.6 فهرنهايت أو 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. وفي الوقت الحالي، تجاوزنا بالفعل ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 2 فهرنهايت أو 1.1 درجة مئوية. ومع ذلك، تقترح هذه الدراسة الجديدة أنه قد يكون هناك مجال أكبر قليلاً لإنقاذ الغطاء الجليدي.

ووفقا للبحث، فإن الغطاء الجليدي في جرينلاند أكثر مرونة مما كان يعتقد سابقا. في حين أن احتمال حدوث انهيار لا رجعة فيه خلال بضعة آلاف من السنين القادمة لا يزال قائما إذا تجاوزت درجة الحرارة عتبة 2 درجة مئوية، فإن الزيادة الطفيفة في درجة الحرارة قد لا تؤدي إلى انهيار كامل. إذا كان من الممكن خفض درجة الحرارة مرة أخرى خلال إطار زمني معين، فهناك فرصة لإصلاح الضرر وربما إنقاذ الطبقة الجليدية.

ولا ينبغي أن ينصب التركيز على الذوبان الحالي فحسب، بل يجب أيضًا أن ينصب على منع المزيد من الذوبان في المستقبل. لقد بدأ الذوبان الذي نشهده الآن منذ آلاف السنين، وسوف يعتمد الذوبان المستقبلي على قدرتنا على إبقاء درجات الحرارة العالمية أقل من عتبة درجتين مئويتين.

تقدم هذه الدراسة بصيص أمل في مكافحة تغير المناخ. ومن خلال العمل في إطار الفرصة الضئيلة، قد نتمكن من التخفيف من آثار ذوبان الصفائح الجليدية وحماية المناطق الساحلية المعرضة للخطر من ارتفاع منسوب مياه البحر.

مصادر:
- ناسا
- الدراسة التي أجراها [الباحثون/المنظمة]
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By روبرت أندرو

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