الكشف عن النظام الغذائي لثلاثيات الفصوص: مكنسة كهربائية مائية

اكتشف الباحثون أول حفرية لثلاثية الفصوص مع أدلة على وجباته الأخيرة. ثلاثية الفصوص هي مفصليات قديمة عاشت خلال العصر الكامبري. على الرغم من وفرة حفريات ثلاثية الفصوص، إلا أننا لم نعثر حتى الآن على أي منها يحتوي على بقايا محفوظة من نظامه الغذائي. تحتوي الحفرية، التي عثر عليها في حوض براغ في جمهورية التشيك، على العديد من الوجبات الأخيرة لثلاثية الفصوص، مما يشير إلى أنه كان يتبع نظامًا غذائيًا متنوعًا.

الحفرية، التي تنتمي إلى نوع ثلاثي الفصوص يسمى Bohemolichas incola، تم حفظها في رواسب الصخر الزيتي من العصر الأوردوفيشي. استخدم الباحثون التصوير الإشعاعي السنكروتروني لفحص الجزء الداخلي من الحفرية. ووجدوا خطًا من المواد يتدفق في وسط الحيوان، والذي يُعتقد أنه جهازه الهضمي. وضمن هذه المنطقة، حددوا بقايا قشريات صغيرة تسمى الصدفيات، بالإضافة إلى شظايا أصداف من المحار وقطع من شوكيات الجلد.

والأمر اللافت للنظر في هذا الاكتشاف هو تنوع النظام الغذائي لثلاثيات الفصوص. يبدو أنه قد أكل أي شيء بقذيفة صادفها على أرضية موطنه المائي. كان اختيار طعام ثلاثي الفصوص يعتمد على حجم الصدفة ومقاومتها، بدلاً من تكوين الأنواع.

ويتكهن الباحثون بأن ثلاثي الفصوص ربما كان لديه تكيفات لدعم سلوكه الغذائي. يشير القطر الكبير لجهازه الهضمي، بالإضافة إلى وجود الغدد التي من المحتمل أنها تنتج إنزيمات هضمية، إلى أن ثلاثي الفصوص كان مجهزًا جيدًا لمعالجة نظامه الغذائي المتنوع. ربما تكون نهاية الذيل غير الحادة للحيوان قد سمحت بمرور فضلاته المليئة بالصدف.

ومن المثير للاهتمام أن أصداف فريسة ثلاثية الفصوص لم يتم هضمها على ما يبدو. وبدلاً من ذلك، يقترح الباحثون أن الإنزيمات كانت مسؤولة عن تحطيم الأنسجة الرخوة المرتبطة بهذه الأصداف. ويشير وجود الجحور حول جسد ثلاثي الفصوص إلى أن الزبالين حاولوا الوصول إليه بعد موته ودفنه. ومع ذلك، تم تجنب المنطقة المحيطة بالجهاز الهضمي، ربما بسبب البيئة الضارة التي خلقتها الأصداف غير المهضومة.

ومن الجدير بالذكر أن سلوك التغذية لثلاثية الفصوص ربما يكون قد تأثر بعملية طرح الريش. يشير الانقطاع في صدفته إلى أنه كان يستعد للتساقط وربما كان يفرط في تناول الطعام لتوليد الضغط للتحرر.

في الختام، فإن اكتشاف أحفورة ثلاثية الفصوص مع بقايا محفوظة من وجباتها الأخيرة يوفر رؤى قيمة حول النظام الغذائي وسلوك التغذية لهذه المفصليات القديمة.

التعاريف:

- ثلاثيات الفصوص: من المفصليات القديمة التي عاشت خلال العصر الكامبري.

– المفصليات : مجموعة تضم جميع الحشرات وكذلك القشريات وغيرها من الكائنات الحية المشابهة.

– السنكروترون: نوع من معجلات الجسيمات الدائرية المستخدمة في تجارب الطاقة العالية.

– Ostracods: قشريات صغيرة لا تزال شائعة اليوم.

– شوكيات الجلد: مجموعة من الحيوانات البحرية تضم نجم البحر وقنفذ البحر.

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