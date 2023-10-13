فهم تغير المناخ الجامح وعواقبه المحتملة

في سلسلة من المقالات التي كتبها المستقبلي مارشال برين، تم استكشاف تهديد تغير المناخ وتأثيره المحتمل على الحضارة. تركز هذه المقالة بالذات على مفهوم تغير المناخ الجامح وكيف يمكن أن يؤدي إلى انهيار الحضارة.

يشير تغير المناخ الجامح إلى نقطة تحول في النظام المناخي، حيث تؤدي تأثيرات تغير المناخ المتراكم إلى حدوث حلقة ردود فعل إيجابية تعمل على تسريع تغير المناخ بشكل أكبر. وقد يتسبب هذا التسارع السريع في إحداث ضرر لا يمكن إصلاحه للنظام المناخي، مما يجعل جهود التخفيف متأخرة للغاية لمنع حدوث عواقب كارثية.

في الوقت الحالي، نحن نمر بفترة "تغير مناخي يمكن التنبؤ به"، حيث ترتفع درجة حرارة الكوكب بطريقة يمكن التنبؤ بها نسبياً مع ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون. ومع ذلك، في أسوأ السيناريوهات المتمثلة في تغير المناخ الجامح، نفقد السيطرة على مستقبل تغير المناخ، ويبدأ الكوكب في التسخين من تلقاء نفسه.

أحد مؤشرات تغير المناخ الجامح هو أن يتجاوز تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي التوقعات بناءً على الانبعاثات البشرية وحدها. وكما يظهر الرسم البياني لتركيز ثاني أكسيد الكربون، فإن الزيادة الحالية ثابتة إلى حد ما ويمكن التنبؤ بها. ومع ذلك، إذا بدأت مستويات ثاني أكسيد الكربون في الارتفاع بسرعة أكبر، فقد يشير ذلك إلى أن الكوكب نفسه يطلق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، بغض النظر عن تصرفات الإنسان. قد يكون هذا علامة على حدوث تغير مناخي جامح، وأن انهيار الحضارة قد يكون وشيكًا.

أحد المصادر المحتملة لثاني أكسيد الكربون الإضافي هو ذوبان التندرا في القطب الشمالي. عندما تذوب منطقة التندرا، فإنها تطلق ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. في الوقت الحالي، تمثل انبعاثات التندرا نسبة مئوية صغيرة مقارنة بالانبعاثات البشرية، ولكن مع ذوبان المزيد من التندرا، من المرجح أن يزيد هذا العدد. وبمجرد أن تصل انبعاثات التندرا إلى مستوى يقترب من مستوى الانبعاثات البشرية، فإنها يمكن أن تساهم في النمو المتسارع في تركيز ثاني أكسيد الكربون.

وهناك عامل آخر مثير للقلق وهو زيادة تركيز غاز الميثان في الغلاف الجوي. الميثان هو غاز آخر من الغازات الدفيئة، وعلى الرغم من أن مستوياته الحالية ليست كبيرة مثل ثاني أكسيد الكربون، إلا أن الرسم البياني يكشف عن اتجاه مثير للقلق. ارتفعت مستويات الميثان حتى عام 1998 تقريبًا، ثم استقرت لمدة عقد من الزمن، ثم بدأت في الارتفاع مرة أخرى. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد يشير ذلك إلى بداية النمو المتسارع في تركيز الميثان، مما يزيد من تفاقم آثار تغير المناخ.

من المهم أن نلاحظ أن غاز الميثان أقوى بنحو 28 مرة كغاز دفيئة من ثاني أكسيد الكربون على مدى إطار زمني مدته 100 عام. بالإضافة إلى ذلك، يتحلل الميثان بعد حوالي عقد من الزمن، على عكس ثاني أكسيد الكربون، الذي يبقى في الغلاف الجوي لفترة أطول بكثير.

تشير هذه المؤشرات إلى أن تغير المناخ الجامح يمكن أن يكون له عواقب مدمرة على حضارتنا. في حين أن الجدول الزمني المحدد لانهيار الحضارة قد لا يكون ممكنا، فإن مراقبة هذه الاتجاهات واتخاذ إجراءات فورية للحد من الانبعاثات وتخفيف آثار تغير المناخ أمر ضروري لحماية مستقبلنا.

مصادر:

- تغير المناخ الجامح: https://encyclopedia.pub/entry/32290

– استمرت الغازات الدفيئة في الزيادة بسرعة في عام 2022: NOAA

– الفرق بين الميثان وثاني أكسيد الكربون: بوابة المناخ لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا