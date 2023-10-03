التحديات الطبية الحيوية لاستكشاف الفضاء السحيق: ضمان صحة وسلامة رواد الفضاء لبرنامج أرتميس

تثير ورقة بحثية جديدة مخاوف بشأن نقص المعرفة فيما يتعلق بالتحديات الطبية الحيوية لاستكشاف الفضاء السحيق، خاصة فيما يتعلق ببرنامج أرتميس القادم. في حين أن البشر قد ذهبوا إلى الفضاء منذ عقود، فإن معظم البعثات كانت في مدار أرضي منخفض (LEO) مع رحلات قليلة فقط إلى القمر. الهدف من برنامج أرتميس هو إقامة وجود بشري على القمر وإرسال رواد فضاء في النهاية إلى المريخ. ومع ذلك، فإن البيئات الفريدة للقمر والفضاء السحيق تشكل مخاطر صحية إضافية على رواد الفضاء مقارنة ببيئات المدار الأرضي المنخفض.

تسلط الورقة التي تحمل عنوان "التحدي الطبي الحيوي المرتبط ببرنامج أرتميس الفضائي" الضوء على الحاجة إلى فهم أفضل للتحديات الطبية الحيوية لاستكشاف الفضاء السحيق. لقد تمت دراسة المخاطر الطبية في المدار الأرضي المنخفض بشكل جيد ويمكن إدارتها بثقة، ولكن من المرجح أن تتزايد المخاطر بشكل كبير بالنسبة للمهمات الممتدة بعيدًا عن المدار الأرضي المنخفض، مثل تلك المطلوبة للوصول إلى القمر والمريخ.

قدمت التجارب التي أجريت على محطة الفضاء الدولية (ISS) رؤى قيمة حول التحديات الفسيولوجية والنفسية لرحلات الفضاء الطويلة الأمد. سمحت دراسات البروتوكولات المتكاملة لأبحاث الاستكشاف البشري (CIPHER) للباحثين بتقييم استجابة الجسم لفترة طويلة في الفضاء والتحقيق في كيفية تكيف الأنظمة المختلفة، بما في ذلك القلب والعضلات والعظام والعينين، مع بيئة الفضاء.

ومع ذلك، تؤكد الورقة على أن الظروف على سطح القمر وفي الفضاء السحيق لا يمكن مقارنتها ببيئة محطة الفضاء الدولية. تؤثر الجاذبية ومخاطر الإشعاع وغياب المجال المغناطيسي للأرض بشكل كبير على صحة رواد الفضاء. التحدي الأكثر أهمية هو آثار انعدام الوزن أو انخفاض الجاذبية. قد تؤدي الجاذبية القمرية إلى إضعاف الوظائف البيولوجية المختلفة بطرق تختلف عن بيئة محطة الفضاء الدولية.

ويشدد الباحثون على الحاجة إلى تجارب وإجراءات مضادة جديدة لمعالجة التهديدات غير المتوقعة التي يشكلها استكشاف الفضاء السحيق. أحد الحلول الممكنة هو تطوير أجهزة الجاذبية الاصطناعية، الأمر الذي يتطلب تطورات تكنولوجية كبيرة. وتشمل جهود التخفيف الهامة الأخرى استراتيجيات الحماية من الإشعاع وشبكة متكاملة من أجهزة الاستشعار الحيوية لمراقبة الصحة في الوقت المناسب.

يقدم برنامج Artemis فرصة لتطوير التقنيات والمعرفة الطبية مع تقليل المخاطر القصيرة والطويلة الأجل للمسافرين إلى الفضاء. ومع ذلك، تشير الورقة إلى أنه لا يزال هناك نقص في خارطة طريق دولية متكاملة للتحقيق في القضايا الحرجة وإنشاء برنامج شامل للتدخلات الطبية. تشمل مجالات البحث التي تحتاج إلى استكشاف فسيولوجيا الأنظمة، وتفاعلات الأنظمة بين الإنسان والآلة، والإشعاع، والرعاية الصحية، وإدارة الموائل.

يسلط الباحثون الضوء على "المجهول المجهول" باعتباره أكبر التحديات في استكشاف الإنسان للفضاء. تشكل المشكلات الصحية غير المتوقعة، مثل التأثير على رؤية رواد الفضاء، التي تم اكتشافها في النتائج الأخيرة، مخاطر على البعثات الفضائية الناجحة طويلة الأمد. يعد فهم القيود الفسيولوجية البشرية أمرًا بالغ الأهمية لتخطيط المهام خارج المدار الأرضي المنخفض وتقييم مستوى مقبول من المخاطر.

ويؤكد المؤلف الرئيسي البروفيسور ماريانو بيزاري أنه لا ينبغي الاستهانة بصعوبات العيش في الفضاء. هناك تعقيدات وتحديات أكثر مما يدركه الكثير من الناس ووكالات الفضاء. إن مسألة استمرار الحياة والتكيف مع بيئات الفضاء هي أكثر تعقيدا مما يتصور عادة.

وفي الختام، يعد إجراء المزيد من الأبحاث والتعاون متعدد التخصصات أمرًا ضروريًا لضمان صحة رواد الفضاء وسلامتهم في مهمات الفضاء السحيق. يوفر برنامج Artemis فرصة فريدة لتطوير التقنيات الطبية وتطوير فهم شامل للتحديات الطبية الحيوية في استكشاف الفضاء.

مصادر:

– “التحدي الطبي الحيوي المرتبط ببرنامج أرتميس الفضائي” (مقالة المصدر)

- تكملة للبروتوكولات المتكاملة لأبحاث الاستكشاف البشري (CIPHER)

- محطة الفضاء الدولية (ISS)

– برنامج ثيسيوس (نحو استكشاف الإنسان للفضاء: منظور أوروبي)