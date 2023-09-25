إنسان نياندرتال ودينيسوفان: تأثيرهما الدائم علينا

لا يزال إنسان النياندرتال والدينيسوفان، وهم أقرباء الإنسان القدامى للإنسان العاقل، يؤثرون بشكل كبير على تركيبتنا الجينية. أتاحت التطورات الحديثة في مجال أبحاث الحمض النووي القديم للعلماء الكشف عن رؤى رائعة حول كيفية تشكيل السمات الموروثة من أبناء العمومة القدامى لنا اليوم. وتتراوح هذه الاكتشافات من تأثيرها على الخصوبة وجهاز المناعة إلى تأثيرها على كيفية استجابة أجسامنا لفيروسات مثل كوفيد-19.

لقد أحدثت دراسة الحمض النووي القديم ثورة في فهمنا للتطور البشري. في السابق، اعتمد العلماء على شكل العظام وحجمها للتعرف على الإنسان القديم. ومع ذلك، مع القدرة على تجميع أجزاء من الحمض النووي القديم، تمكن الباحثون من الكشف عن التغيرات الجينية التي حدثت مع مرور الوقت، مما سمح لأسلافنا بالتكيف مع البيئات الجديدة.

إحدى النتائج الرائعة هي أن الأفراد من مناطق مختلفة يحملون كميات متفاوتة من الحمض النووي للنياندرتال والدينيسوفان. على سبيل المثال، يمتلك السكان الأفارقة القليل من الحمض النووي للنياندرتال أو لا يمتلكونه على الإطلاق، في حين يمتلك السكان ذوو الخلفيات الأوروبية أو الآسيوية ما بين 1% إلى 2%. ومع ذلك، في ميلانيزيا، يمثل الحمض النووي للدينيسوفان ما بين 4% إلى 6% من المادة الوراثية للسكان.

وعلى الرغم من أنه قد يبدو غير مهم، إلا أن هذا الإرث الجيني له آثار ملموسة على صحتنا. تم ربط الحمض النووي للنياندرتال بأمراض المناعة الذاتية وزيادة خطر تخثر الدم والسكتة الدماغية. ومن ناحية أخرى، فقد وفرت أيضًا بعض الفوائد، مثل المناعة ضد الأمراض التي واجهها أسلافنا من الإنسان العاقل أثناء هجرتهم خارج إفريقيا.

يمتد تأثير الحمض النووي للإنسان البدائي إلى ما هو أبعد من الصحة. ويرتبط بسمات مختلفة، بما في ذلك لون الجلد والشعر، والخصائص السلوكية، وشكل الجمجمة، وحتى حساسية الألم. بالإضافة إلى ذلك، يحمل ثلث النساء في أوروبا مستقبلات إنسان نياندرتال المرتبطة بزيادة الخصوبة وانخفاض حالات الإجهاض.

على الرغم من أنه لا يُعرف سوى القليل عن إنسان الدينيسوفان، تشير الأبحاث إلى أن الحمض النووي الخاص به يساهم في استقلاب الدهون والتكيف مع الارتفاعات العالية. ويحمل التبتيون، الذين يزدهرون في بيئات منخفضة الأكسجين، جزءًا من الحمض النووي لإنسان دينيسوفان.

تتحدى هذه الاكتشافات فكرة أن الإنسان العاقل انتصر على أقاربه القدامى بسبب التكنولوجيا أو السلوك المتفوق. كان إنسان النياندرتال والدينيسوفان متقدمين للغاية ومتطورين ثقافيًا. وبدلاً من ذلك، يُعتقد أن قدرتنا على الانتشار عبر نطاق واسع من البيئات لعبت دورًا حاسمًا في بقائنا.

باختصار، إن مساهمات إنسان النياندرتال والدينيسوفان في تركيبتنا الجينية عميقة. من قابلية الإصابة بالأمراض إلى السمات الجسدية، يواصل أبناء عمومتنا القدامى تشكيل هويتنا اليوم. تعد الدراسة المستمرة للحمض النووي القديم بفتح المزيد من الأفكار حول تاريخنا المشترك.

مصادر:

– المصدر 1: المقال الأصلي (العنوان: “النياندرتال يعيشون في داخلنا”)