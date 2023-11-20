نموذج جديد يستخدم الذكاء الاصطناعي لحماية السفن من الأمواج المارقة

طور العلماء في جامعة كوبنهاجن وجامعة فيكتوريا نموذجًا مبتكرًا للذكاء الاصطناعي (AI) للتنبؤ بالأمواج المارقة وتعزيز سلامة السفن في المحيطات المفتوحة. وفي حين تم رفض الموجات المارقة ذات يوم باعتبارها موجات أسطورية، فإن القبول الأخير من قبل المجتمع العلمي دفع إلى استكشاف أعمق لأسبابها وخصائصها. استفاد فريق البحث من استخراج البيانات وتقنيات التعلم الآلي القابلة للتفسير لتحليل أكثر من مليار موجة، مع التركيز على تحديد العوامل المسؤولة عن تشكيل هذه الكيانات العملاقة التي لا يمكن التنبؤ بها.

استخدمت الدراسة مجموعة بيانات موجة المحيط الحرة (FOWD)، وهي عبارة عن كتالوج شامل للموجات يتضمن بيانات من العوامات الموجودة في 158 موقعًا مختلفًا عبر سواحل الولايات المتحدة والأقاليم الخارجية. ومن مجموعة البيانات الهائلة، التي تضم 1.5 مليار موجة، تم تحديد أكثر من 100,000 موجة على أنها موجات مارقة بناءً على معايير محددة. باستخدام مجموعة البيانات الموجية هذه، تم تدريب شبكة الذكاء الاصطناعي لاستخراج معادلة رياضية تحتوي على المتغيرات المجمعة التي تساهم في تكوين موجة مارقة. ثم تم تفسير هذه المعادلة بشكل شامل في سياق نظرية الموجة الحالية، مما أدى إلى تطوير نموذج قادر على إعادة إنتاج سلوك الموجة المارقة المعروفة وكذلك التنبؤ بالحوادث المستقبلية.

تكمن أهمية هذا البحث في قدرته على إحداث ثورة في صناعة الشحن من خلال التخفيف من المخاطر المرتبطة بالموجات المارقة. يمكّن النموذج المنشأ حديثًا شركات الشحن من الحصول على رؤى مفيدة حول احتمال مواجهة موجات مارقة خطيرة على طول الطرق المخطط لها. ومن خلال استخدام الخوارزمية التي طورها فريق البحث، يمكن لشركات الشحن الآن إجراء تقييمات دقيقة للمخاطر واتخاذ قرارات مستنيرة لتغيير مساراتها وفقًا لذلك.

لقد جعل الباحثون كلاً من الخوارزمية وأبحاثهم المكثفة متاحة للجمهور، مما يسهل الوصول على نطاق واسع إلى الأدوات التي تعزز السلامة البحرية. في عصر تستمر فيه التكنولوجيا المتطورة في تحويل الصناعات، يُظهر دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في هذا المجال الإمكانيات الهائلة لحماية السفن من الظواهر الطبيعية غير المتوقعة.

أكثر أسئلة متكررة

س: ما هي الموجات المارقة؟

ج: الأمواج المارقة هي أمواج محيطية مفتوحة يبلغ حجمها ضعف حجم الأمواج المحيطة بها تقريبًا، ومعروفة بعدم القدرة على التنبؤ بها.

س: كيف تمكن الباحثون من التعرف على الموجات المارقة؟

ج: استخدم فريق البحث مجموعة بيانات موجة المحيط الحرة (FOWD)، التي قدمت بيانات الأمواج من العوامات في مواقع مختلفة. واستنادًا إلى معايير محددة، تم تحديد أكثر من 100,000 موجة على أنها موجات مارقة ضمن مجموعة البيانات.

س: كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في الدراسة؟

ج: تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل مجموعة البيانات الضخمة وتحديد المتغيرات المسؤولة عن تكوين الموجات المارقة. وقد مكّن هذا النهج المبني على البيانات من إنشاء نموذج تنبؤي.

س: ما هي الفوائد المحتملة لصناعة الشحن؟

ج: يوفر نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تم تطويره من خلال هذا البحث لشركات الشحن القدرة على تقييم المخاطر المرتبطة بالموجات المارقة على طول مساراتها المخططة. تسمح هذه المعرفة بإجراء تعديلات مستنيرة على المسار، مما يعزز سلامة سفن المحيطات المفتوحة.

س: هل النموذج في متناول الجمهور؟

ج: نعم، لقد جعل فريق البحث الخوارزمية ونتائج البحث وبيانات الطقس والأمواج متاحة للجمهور. يتيح هذا الانفتاح إمكانية الوصول على نطاق واسع إلى الأدوات التي تعزز السلامة البحرية.