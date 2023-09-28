اكتشف العلماء البكتيريا التي يمكنها أكل البلاستيك: حل محتمل لأزمة البلاستيك

في عام 2001، حقق العلماء اليابانيون اكتشافًا رائدًا في مكب النفايات. ووجدوا طبقة لزجة من البكتيريا التي تستهلك النفايات البلاستيكية، وتحللها إلى عناصر غذائية أساسية. اكتشف الفريق بقيادة البروفيسور كوهي أودا، بكتيريا تسمى Ideonella sakaiensis يمكنها تفكيك البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET)، وهو البلاستيك الأكثر شيوعًا الموجود في الملابس والتغليف.

في ذلك الوقت، لم يكن التلوث البلاستيكي مصدر قلق كبير، ولم يتم نشر الأبحاث الأولية حول البكتيريا مطلقًا. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أصبح التلوث البلاستيكي أزمة عالمية، مع تراكم كميات هائلة من النفايات البلاستيكية في المحيطات ومدافن النفايات. الأساليب الحالية لتكسير أو إعادة تدوير البلاستيك غير كافية، ولا تدخل سوى نسبة صغيرة من البلاستيك إلى مصانع إعادة التدوير.

أعطى اكتشاف البكتيريا الآكلة للبلاستيك الأمل في إيجاد حل لأزمة البلاستيك. في حين أن قدرة البكتيريا على تحطيم البلاستيك مثيرة للإعجاب، إلا أنها ليست بالسرعة الكافية حتى يكون لها تأثير ملموس على النفايات البلاستيكية على نطاق واسع. ومع ذلك، يعتقد العلماء أنه مع مزيد من البحث والتلاعب بالإنزيمات، يمكن تعزيز قدرات البكتيريا.

لقد شهد علم الأحياء الدقيقة، وهو دراسة الكائنات الحية الدقيقة، ثورة في العقود الأخيرة، حيث كشف عن عالم واسع ومتنوع من الميكروبات ذات القوى المذهلة. يعتقد العديد من العلماء الآن أن الميكروبات تحمل المفتاح لحل مجموعة من المشاكل المعقدة. إن اكتشاف البكتيريا الآكلة للبلاستيك هو مجرد البداية، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتطوير طرق أسرع وأكثر كفاءة لتحلل البلاستيك.

ومع الحاجة الملحة لمعالجة التلوث البلاستيكي، يأمل العلماء في إمكانية تحقيق إمكانات البكتيريا الآكلة للبلاستيك. ومن خلال تسخير قوة الميكروبات، قد نجد طريقة لمكافحة الكارثة البيئية الناجمة عن النفايات البلاستيكية.

مصادر:

- المقال الأصلي: [المصدر]

- أودا، ك.، وآخرون. (2016). بكتيريا تتحلل وتستوعب البولي (إيثيلين تيريفثاليت). العلوم، 351(6278)، 1196-1199.