صعود وسقوط منطقة Malvinoxhosan الحيوية في جنوب أفريقيا

دراسة حديثة بعنوان "صعود وسقوط منطقة مالفينوكسهوسان (مالفينوكافريك) الحيوية في جنوب أفريقيا: دليل على الأزمات الحيوية الديفونية المبكرة والمتوسطة في القطب الجنوبي"، المنشورة في مراجعات علوم الأرض، تستكشف انقراض الحيوانات البحرية خلال العصر المبكر للعصر الديفوني. العصر الديفوني الأوسط. تميزت هذه الفترة بمناخ أكثر دفئًا وارتفاع منسوب سطح البحر، مع وجود مساحة كبيرة من اليابسة تسمى جوندوانا تقع بالقرب من القطب الجنوبي.

قام الباحثون، بقيادة الدكتور كاميرون بن كلارك، بجمع وتحليل كمية كبيرة من البيانات الأحفورية لفهم أصل واختفاء الكائنات الحية في مالفينوكسهوسان، وهي مجموعة من الحيوانات البحرية التي ازدهرت في المياه الباردة وتضمنت أنواعًا مختلفة من المحار. ومن خلال تقنيات تحليل البيانات المتقدمة، حددوا طبقات متميزة في الصخور القديمة، تظهر كل منها انخفاضًا في عدد أنواع الحيوانات البحرية مع مرور الوقت.

وكشفت الدراسة أن الانخفاض في الكائنات الحية في Malvinoxhosan كان مرتبطًا بالتغيرات في مستويات سطح البحر والمناخ. ومع ارتفاع درجة حرارة المناخ، اختفت حيوانات مالفينوكسوسان البحرية المتخصصة التي تعيش في المياه الباردة، وتم استبدالها بأنواع أكثر عمومية تتكيف مع المياه الدافئة. أدى تغير مستويات سطح البحر إلى تعطيل الحواجز الطبيعية للمحيطات، مما سمح للمياه الدافئة من المناطق الأقرب إلى خط الاستواء بالتدفق، مما أدى إلى استعمار الأنواع التي تعيش في المياه الدافئة.

أدى انقراض الكائنات الحية في مالفينوكسهوسان إلى انهيار النظم البيئية القطبية، والتي لم يتعاف منها التنوع البيولوجي أبدًا. ويشير البحث إلى أن التأثيرات المشتركة للتغيرات في مستوى سطح البحر ودرجة الحرارة كانت العوامل الرئيسية وراء حدث الانقراض هذا. لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان حدث الانقراض هذا مرتبطًا بأحداث أخرى خلال العصر الديفوني المبكر الأوسط، نظرًا لعدم وجود استنتاجات عمرية.

وتسلط الدراسة الضوء أيضًا على مدى تأثر البيئات والنظم البيئية القطبية بالتغيرات في مستوى سطح البحر ودرجة الحرارة. إن فهم أحداث الانقراض الماضية يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول أزمة التنوع البيولوجي الحالية التي نواجهها في يومنا هذا.

مصادر:

– مراجعات علوم الأرض (2023)، DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595