يُظهر بحث جديد حول جراحة الورك نتائج ممتازة

اكتسب البحث الذي أجراه الدكتور كارين مولينز والدكتور ديفيد فيلان في UPMC Whitfield في وترفورد تقديرًا لنتائجه الرائدة في مجال جراحة الورك. ركز البحث، الذي قدمه جراح عظام الورك السيد باتريك كارتون في مؤتمر دولي للطب الرياضي في المملكة المتحدة، على الآثار الإيجابية لجراحة ثقب المفتاح لإصابات الورك المزمنة.

تناولت الدراسة اصطدام الورك، وهي مشكلة ميكانيكية ناجمة عن تراكم العظام على مكونات الكرة والتجويف في مفصل الورك. غالبًا ما تؤدي هذه الحالة إلى تمزقات الشفا وتلف الغضروف وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام. عادة ما يعاني المرضى من تصلب ونقر وألم طعن في الفخذ، بالإضافة إلى آلام مستمرة في الورك وأسفل الظهر.

كما سلط البحث الضوء على المضاعفات الإضافية التي يمكن أن تنشأ عن خلل التنسج الوركي، حيث يكون مقبس الورك ضحلًا جدًا. في مثل هذه الحالات، قد يحتاج المرضى إلى استبدال مفصل الورك بالكامل أو قطع العظم حول الحقي (PAO)، والذي يتضمن كسر الحوض جراحيًا وإعادة توجيه مقبس الورك.

ومع ذلك، أظهرت الدراسة أن العلاج الجراحي المتقدم الذي أجراه السيد باتريك كارتون في UPMC Whitfield يوفر خيارًا أقل تدخلاً. تتضمن هذه التقنية إزالة العظم المصاب وإصلاح أنسجة المفصل مع الحفاظ على ثبات الورك.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي قدمتها الدكتورة كارين مولينز في مؤتمر الجمعية البريطانية للطب الرياضي والتمارين الرياضية (BASEM) في مانشستر، فعالية هذا الإجراء. بعد 10 سنوات، 90% من المرضى الذين خضعوا لعملية جراحية لم يحتاجوا إلى استبدال مفصل الورك أو PAO. كما أبلغ المرضى أيضًا عن تحسن كبير في الألم والأنشطة اليومية، فضلاً عن مستوى عالٍ من الرضا عن نتائجهم.

وشدد السيد كارتون على أهمية هذه النتائج في تقديم بدائل غير جراحية للمرضى والرياضيين لجراحات الورك الكبرى. وأوضح أن تقنيات الحفاظ على الورك أثبتت نجاحها في علاج حالات الورك المختلفة، بما في ذلك التهاب مفصل الورك.

في الختام، أظهر هذا البحث حول جراحة الورك التأثير الإيجابي لجراحة ثقب المفتاح في معالجة إصابات الورك المزمنة. توفر النتائج بديلاً واعداً للإجراءات الأكثر تدخلاً، مثل استبدال مفصل الورك بالكامل، وتوفر للمرضى تخفيفًا أفضل للألم ونتائج وظيفية.

مصادر:

- الدكتورة كارين مولينز، والدكتور ديفيد فيلان، والسيد باتريك كارتون