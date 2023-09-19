يلتقط القمر الصناعي لمراقبة المياه ارتفاع درجة حرارة المحيط قبالة ساحل كاليفورنيا

قام تعاون بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الفرنسية، CNES، بتطوير مهمة القمر الصناعي للمياه السطحية وتضاريس المحيطات (SWOT)، القادرة على قياس ميزات المحيط، بما في ذلك ظاهرة النينيو، بتفاصيل غير مسبوقة. يتمتع جهاز مقياس التداخل الراداري (KaRIn) التابع للقمر الصناعي بالقدرة على قياس ارتفاعات سطح البحر بالقرب من السواحل، مما يوفر معلومات قيمة للباحثين والمتنبئين.

تتميز ظاهرة النينيو، وهي ظاهرة مناخية دورية، بارتفاع مستويات سطح البحر وارتفاع درجات حرارة المحيط على طول الساحل الغربي للأمريكتين. تتحرك مياه المحيط الدافئة من ظاهرة النينيو النامية شمالًا على طول السواحل الشرقية للمحيط الهادئ، وتتفاعل مع موجة الحرارة البحرية المستمرة. لقد أثرت هذه المياه الدافئة مؤخرًا على تطور إعصار هيلاري.

يُظهر تصوير القمر الصناعي SWOT لارتفاعات سطح البحر قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة في أغسطس ارتفاعات أعلى من المتوسط ​​باللونين الأحمر والبرتقالي، مما يشير إلى وجود مياه أكثر دفئًا، وارتفاعات أقل من المتوسط ​​باللونين الأزرق والأخضر. تميل مستويات سطح البحر إلى الارتفاع في الأماكن ذات المياه الدافئة، حيث تتمدد المياه عندما ترتفع درجة حرارتها.

وتوفر القياسات التي أجرتها مهمة القمر الصناعي SWOT مناظر شاملة لمحيطات الكوكب وبحيرات وأنهار المياه العذبة. وستكون البيانات التي يجمعها برنامج SWOT لا تقدر بثمن بالنسبة للباحثين والمتنبئين في دراسة تطور وتقدم ظواهر مثل ظاهرة النينيو. وفي توقعات سبتمبر/أيلول، توقعت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة حدوث ظاهرة النينيو القوية في فصل الشتاء المقبل، مع احتمال أكبر من 70%.

وترتبط ظاهرة النينيو أيضًا بضعف الرياح التجارية الاستوائية ويمكن أن تؤدي إلى ظروف أكثر برودة ورطوبة في جنوب غرب الولايات المتحدة والجفاف في بلدان غرب المحيط الهادئ، مثل إندونيسيا وأستراليا.

مصادر:



– ناسا / مختبر الدفع النفاث



– مختبر الدفع النفاث/ وكالة ناسا (https://phys.org/news/2023-09-water-watching-satellite-ocean-california-coast.html)