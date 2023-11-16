رؤى جديدة في الغلاف الجوي للكوكب الخارجي WASP-107b

استحوذ كوكب خارجي رائع يُدعى WASP-107b على اهتمام علماء الفلك في جميع أنحاء العالم. يقع هذا الكوكب الغازي الخارجي بالقرب من نجم أقل كتلة قليلاً وأبرد من شمسنا، وهو أكبر حجمًا من نبتون ويمكن مقارنته تقريبًا بالكتلة.

استخدمت مجموعة من علماء الفلك الأوروبيين، بما في ذلك باحثون من معهد علم الفلك في جامعة لوفين، أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) الموجودة على متن تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) لفحص الغلاف الجوي للكوكب WASP-107b. تقدم النتائج التي توصلوا إليها رؤى جديدة آسرة حول كيمياء وسلوك هذا الكوكب الخارجي المثير للاهتمام.

وعلى عكس التوقعات، اكتشف علماء الفلك عدم وجود غاز الميثان، وهو غاز دفيئة يتواجد عادة في العديد من الكواكب الخارجية. ويقدم هذا الغياب أدلة محيرة حول حركة الطاقة الحرارية داخل الغلاف الجوي للكوكب، مما يشير إلى أن المناطق الداخلية قد تكون دافئة.

ومن المثير للدهشة أيضًا وجود ثاني أكسيد الكبريت، المسؤول عن رائحة احتراق الثقاب. ولم تتنبأ النماذج السابقة بتراكم ثاني أكسيد الكبريت في الغلاف الجوي للكوكب بسبب طبيعته الأكثر برودة. ومع ذلك، فإن التركيبة الرقيقة لـ WASP-107b تسمح للفوتونات، على الرغم من ندرتها، باختراق الغلاف الجوي بعمق.

علاوة على ذلك، حدد الباحثون وجود بخار الماء وسحب رمل السيليكات داخل الغلاف الجوي الديناميكي للكوكب. تتكون السحب من جزيئات سيليكات صغيرة تشبه الرمال الأرضية، وتحجب جزءًا من ثاني أكسيد الكبريت وبخار الماء الموجود. يمثل هذا المثال الأول الذي يتم فيه تحديد التركيب الكيميائي لسحب الكواكب الخارجية بشكل لا لبس فيه.

أعرب المؤلف الرئيسي البروفيسور لين ديسين من جامعة لوفين عن سعادته بقدرة تلسكوب جيمس ويب الفضائي على إحداث ثورة في توصيف الكواكب الخارجية. يعيد هذا الاكتشاف المحوري تشكيل فهمنا لتكوين الكواكب وتطورها، ويسلط الضوء على نظامنا الشمسي.

وسلط الدكتور ميشيل مين، وهو مؤلف رئيسي آخر، الضوء على حدوث قطرات المطر الرملية التي تتبخر في طبقات أعمق وأكثر سخونة، مع انتقال بخار السيليكات الناتج مرة أخرى لتكوين سحب سيليكات جديدة. هذه الدورة المستمرة من التسامي والتكثيف هي المسؤولة عن الوجود المستمر للسحب الرملية في الغلاف الجوي للكوكب WASP-107b، على غرار بخار الماء ودورة السحب على الأرض.

تُظهر الأفكار الرائدة المكتسبة من دراسة WASP-107b باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي الإمكانات الهائلة لتوصيف الغلاف الجوي العميق للكواكب الخارجية. وكما قال المؤلف الرئيسي الدكتور أكرين ديريك من CEA Paris، فإن تلسكوب جيمس ويب الفضائي يكشف عن عوالم جديدة ليس لها نظير في نظامنا الشمسي.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي أهمية WASP-107b؟

ج: WASP-107b هو كوكب خارجي فريد من نوعه يوفر رؤى قيمة حول تكوين الكواكب وسلوكها.

س: ماذا اكتشف علماء الفلك عن WASP-107b؟

ج: وجد علماء الفلك بخار الماء وثاني أكسيد الكبريت وسحب رمل السيليكات في الغلاف الجوي للكوكب، ولكن لا يوجد غاز الميثان.

س: كيف يتحدى اكتشاف ثاني أكسيد الكبريت النماذج السابقة؟

ج: توقعت النماذج السابقة أن ثاني أكسيد الكبريت لن يتراكم في الغلاف الجوي للكوكب WASP-107b بسبب طبيعته الباردة، لكن تركيبته الرقيقة تسمح للفوتونات عالية الطاقة بالاختراق بعمق.

س: ما الذي يميز السحب الموجودة على WASP-107b؟

ج: تتكون السحب من جزيئات سيليكات صغيرة، تشبه الرمال الموجودة على الأرض، ويمكن تحديد تركيبها الكيميائي بشكل نهائي، وهو الأول من نوعه بالنسبة للكواكب الخارجية.

س: ماذا تعني الدراسة بشأن الجزء الداخلي من WASP-107b؟

ج: إن غياب الميثان وحركة الطاقة الحرارية يشيران إلى أن باطن الكوكب قد يكون دافئاً.