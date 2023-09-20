المناطق المتجمدة على القمر أصغر سنًا وتحتوي على جليد مائي أقل مما كان يُعتقد سابقًا

وفقا لبحث جديد، فإن المناطق المتجمدة على القمر، والمعروفة باسم المناطق المظللة بشكل دائم (PSRs)، هي أصغر سنا من الحفر التي تتواجد فيها ومن المحتمل أن تحتوي على جليد مائي أقل مما كان يعتقد سابقا. تعتبر PSRs ذات أهمية كبيرة لمهمات الهبوط على سطح القمر في المستقبل، حيث تعتبر خزانات وفيرة من الجليد المائي التي يمكن لرواد الفضاء استخدامها لأنظمة دعم الحياة وتوليد وقود الصواريخ.

تكشف الدراسة الجديدة أن عمر PSRs يبلغ، على الأكثر، 3.4 مليار سنة، مما يشير إلى أنها أصغر سنًا من الحفر التي وجدت فيها والتي يبلغ عمرها 4 مليارات عام. ويشير هذا إلى أن التقديرات الحالية لرواسب الجليد المائي على القمر تحتاج إلى مراجعة تنازلية.

وأجرى الباحثون، بقيادة نوربرت شورغوفر من معهد علوم الكواكب في أريزونا، عمليات محاكاة لتتبع تطور القمر منذ تكوينه قبل 4.5 مليار سنة. أظهرت عمليات المحاكاة هذه أن القمر شهد إعادة توجيه كبيرة في محور دورانه منذ حوالي 4.1 مليار سنة، مما أدى إلى تكوين PSRs بالقرب من القطبين الشمالي والجنوبي. ومع ذلك، فإن الميلات العالية في ذلك الوقت كانت ستؤدي إلى فقدان جميع الرواسب الجليدية.

ونتيجة لذلك، من المرجح أن تكون كمية المياه المجمدة المخبأة في هذه التقارير أقل مما تم تقديره سابقًا. ويهتم العلماء بشكل خاص بالمنطقة القطبية الجنوبية للقمر، حيث يعتقدون أن هناك الكثير من المواد المتطايرة، بما في ذلك المياه الصالحة للاستخدام.

تهدف مهمات القمر المستقبلية، مثل مركبة الهبوط والمركبة الجوالة الروبوتية الهندية Chandrayaan-3، إلى استكشاف القطب الجنوبي للقمر والبحث عن آثار للمياه المتجمدة. وستساهم نتائج هذه البعثات في فهمنا للموارد المائية على القمر.

في الختام، تؤكد هذه الدراسة الجديدة على الحاجة إلى إعادة تقييم تقديراتنا لرواسب الجليد المائي في المناطق المظللة بشكل دائم على القمر. تسلط النتائج الضوء على التاريخ الجيولوجي لهذه المناطق ولها آثار على الاستكشافات المستقبلية واستخدام الموارد القمرية.

المصدر: ورقة بحثية منشورة في مجلة Science بتاريخ 13 سبتمبر 2021.