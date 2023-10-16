تلعب الأفلام المائية التي تتشكل على الأسطح بسبب رطوبة الهواء دورًا مهمًا في العمليات الطبيعية والتكنولوجية المختلفة. تستكشف أطروحة حديثة في جامعة أوميا كيف تتوسط هذه الأغشية الرقيقة غير المرئية التفاعلات الكيميائية.

توجد أفلام الماء على المعادن المعرضة لرطوبة الهواء. سمك هذه الأفلام يعتمد على الرطوبة الجوية. تبحث أطروحة تان لونج في كيفية تأثير اختلاف سماكة الفيلم على ظاهرتين مهمتين: التحول المعدني والانهيار العضوي. يعد فهم هذه العمليات أمرًا ضروريًا لمواجهة التحديات العالمية مثل ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة التلوث.

يمكن أن تتحول المعادن عندما تذوب الأيونات من المعادن الأولية إلى أغشية مائية وتتفاعل مع الغازات البيئية مثل ثاني أكسيد الكربون والأكسجين. يحدد سمك طبقة الماء نوع نمو المعادن. تسمح الأغشية الرقيقة بالنمو ثنائي الأبعاد، بينما تحفز الأغشية السميكة النمو ثلاثي الأبعاد.

النتائج لها آثار عملية على تصنيع المواد في بيئات الرطوبة الخاضعة للرقابة. يؤثر الحجم والشكل على وظيفة المواد في التقنيات المتقدمة مثل تطوير البطاريات وإزالة الملوثات.

ونظرت الدراسة أيضًا في قدرة المغنيسيا (MgO) على احتجاز ثاني أكسيد الكربون. لقد تم اكتشاف أن طبقات كربونات المغنيسيوم الرقيقة للغاية يمكن أن تعيق التفاعل. ومع ذلك، تم تحديد مسار واعد يمكنه تجاوز هذا الاختناق في ظل ظروف الرطوبة العالية للغاية.

وكشف البحث أيضًا عن كيفية تأثير أفلام الأكسجين والماء على تحويل الملوثات العضوية إلى مواد غير ضارة من خلال التفاعلات الكيميائية المستحثة بالضوء. يمكن أن تساهم هذه المعرفة في تطوير تقنيات مبتكرة لتنقية المياه والهواء.

بشكل عام، يعد فهم دور أفلام الماء في التحولات الكيميائية أمرًا بالغ الأهمية لتطوير معرفتنا وإيجاد حلول للتحديات البيئية.

مصادر:

– الأطروحة: التحولات المعدنية بوساطة فيلم الماء وتفاعلات التحفيز الضوئي (جامعة أوميا)