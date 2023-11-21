الماء من السطح يؤدي إلى التفاعلات الديناميكية الأساسية مع الوشاح

توصل العلماء إلى اكتشاف رائد حول الأعمال الداخلية لكوكبنا، حيث كشفوا أن الماء يتسرب تدريجياً من سطح الأرض. تأخذ هذه الرحلة الرائعة السائل عبر الصفائح التكتونية الهابطة، ليصل في النهاية إلى القلب بعد رحلة شاقة طولها 2,900 كيلومتر. وعلى الرغم من أن العملية بطيئة، وتمتد لمليارات السنين، إلا أنها أدت إلى تكوين طبقة جديدة بين المعدن المنصهر في اللب الخارجي والوشاح الخارجي للأرض. ويقدر سمك هذه الطبقة بـ"بضعة مئات من الكيلومترات"، مما يجعلها رقيقة نسبيا مقارنة بالطبقات الداخلية الأخرى للأرض.

وفي دراسة حديثة أجرتها جامعة ولاية أريزونا، كشف الباحثون أن تسرب المياه هذا يؤدي إلى تفاعل كيميائي، مما يؤدي إلى تكوين السيليكا. أوضح المؤلف المشارك الدكتور دان شيم أنه عندما يلتقي الماء بحدود اللب والوشاح، فإنه يتفاعل مع السيليكون الموجود في اللب لإنتاج السيليكا. يشير هذا الاكتشاف المهم، إلى جانب الملاحظات السابقة للماس الذي يتشكل من تفاعل الماء مع الكربون تحت ضغط شديد، إلى تفاعل ديناميكي للغاية بين اللب والوشاح، مما يشير إلى حدوث تبادل مادي كبير.

إن الآثار المترتبة على حياتنا اليومية على السطح عميقة. ووفقا لفريق بحث جامعة ولاية أريزونا، فإن هذا الاكتشاف يعزز فهمنا للعمليات الداخلية للأرض، مما يشير إلى دورة مياه عالمية أكثر شمولا مما تم الاعتراف به سابقا. إن "الطبقة" المتغيرة للقلب لها أيضًا آثار حاسمة على الدورات الجيوكيميائية التي تربط دورة المياه السطحية بالنواة المعدنية العميقة.

يوفر هذا التقدم في فهم الديناميكيات الداخلية للأرض للعلماء رؤى قيمة حول تطور الكوكب والعمليات المعقدة التي تعيد تشكيل بنيته ذاتها. من خلال كشف الألغاز التي تكمن تحت أقدامنا، يمهد الباحثون الطريق لمزيد من المعرفة وفهم أعمق للتوازن الدقيق في عالمنا.