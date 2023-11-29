تشير الأدلة الجديدة إلى وجود دورة مياه عالمية واسعة النطاق داخل الأرض

توصل علماء من جامعة ولاية أريزونا إلى اكتشاف رائد فيما يتعلق بالعمليات الداخلية للأرض. ومن خلال الدراسات الحديثة، وجدوا أن الماء من السطح يشق طريقه ببطء إلى نواة الأرض، مما يؤدي إلى تفاعل كيميائي يخلق طبقة جديدة بين اللب الخارجي والوشاح الخارجي. ولهذه الطبقة، التي يبلغ سمكها "بضعة مئات من الكيلومترات"، آثار على اللب المعدني العميق ودورة المياه السطحية.

تقليديًا، كان يُعتقد أن التبادل المادي بين قلب الأرض ووشاحها كان في حده الأدنى. ومع ذلك، فإن هذه النتائج الجديدة تتحدى هذه الفكرة. ووجد الباحثون أنه عندما يصل الماء إلى الحدود بين اللب والوشاح، فإنه يتفاعل مع السيليكون الموجود في اللب، مما يؤدي إلى تكوين السيليكا. يُظهر هذا الاكتشاف، بالإضافة إلى الملاحظات السابقة عن تشكل الماس من الماء والكربون تحت ضغط شديد، تفاعلًا أكثر ديناميكية بكثير بين اللب والوشاح.

تمتد آثار هذا الاكتشاف إلى ما هو أبعد من المجتمع العلمي. ويشير إلى وجود دورة مياه عالمية واسعة النطاق لم يتم التعرف عليها من قبل. تتمتع الطبقة المتغيرة في القلب بالقدرة على التأثير على الدورات الجيوكيميائية التي تربط دورة المياه السطحية بالنواة المعدنية العميقة. يعزز هذا الاكتشاف فهمنا للعمليات الداخلية للأرض ويلقي الضوء على العلاقة بين السطح والأعماق أدناه.

في حين أنه لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن الأعمال الداخلية لكوكبنا، فإن هذه النتائج الجديدة توفر رؤى قيمة. إنها تتحدى الحكمة التقليدية وتمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف. مع استمرار العلماء في كشف أسرار جوهر الأرض، يتعمق فهمنا للكوكب الذي نسميه وطننا.

أسئلة وأجوبة

1. كيف يصل الماء إلى نواة الأرض؟

تشق المياه من السطح طريقها ببطء عبر الصفائح التكتونية الهابطة، لتصل في النهاية إلى القلب بعد رحلة طولها 2,900 كيلومتر.

2. ماذا يحدث عندما يصل الماء إلى حدود اللب والوشاح؟

عندما يصل الماء إلى حدود اللب والوشاح، فإنه يتفاعل مع السيليكون الموجود في اللب، مكونًا السيليكا.

3. ما أهمية هذا الاكتشاف؟

ويشير هذا الاكتشاف إلى وجود تفاعل أكثر ديناميكية بين اللب والوشاح، ويعرض دورة مياه عالمية واسعة النطاق لم يتم التعرف عليها من قبل. كما أن لها آثارًا على الدورات الجيوكيميائية التي تربط دورة المياه السطحية بالنواة المعدنية العميقة.

4. ما هي الآثار المترتبة على فهمنا للعمليات الداخلية للأرض؟

يتحدى هذا الاكتشاف الاعتقاد السابق القائل بأن الحد الأدنى من التبادل المادي بين اللب والوشاح، مما يعمق فهمنا للآليات المعقدة لكوكبنا.