ساعة مذهلة تحتوي على أحجار نيزك تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

حصلت ساعة تحمل اسم "Cosmopolis" على اعتراف من موسوعة غينيس للأرقام القياسية لميزتها الفريدة المتمثلة في احتوائها على 12 قطعة من صخور النيزك. وتمت مشاركة مقطع فيديو يعرض هذه الساعة الاستثنائية على موقع إنستغرام، مع تسليط الضوء على تصميمها المميز وموادها النادرة. يتم الحصول على الإدخالات الموجودة في الساعة من النيازك القادمة من القمر والمريخ والفضاء الخارجي.

يقدم الفيديو لمحة عن العملية الدقيقة التي ينطوي عليها إنشاء الساعة. قامت شركة صناعة الساعات Les Ateliers Louis Moinet SA ومقرها سويسرا، باختيار 12 نيزكًا مختلفًا بعناية ودمجها في قرص الساعة. يتميز تصميم الساعة بعلبة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا يبلغ قطرها أربعين ملم، ويكملها سوار معصم أسود.

وقد مثّل كل حجر نيزكي تحديًا فريدًا أثناء عملية القطع بسبب هشاشته المتفاوتة، مما يؤكد الاهتمام بالتفاصيل المطلوبة لدمجه في الساعة. والنتيجة هي ساعة تعرض جمال وندرة هذه النيازك مع الحفاظ على الجمالية المعاصرة.

وأعرب جان ماري شالر، الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي لشركة Les Ateliers Louis Moinet، عن اعتزازه بتحقيق رقم قياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، مسلطاً الضوء على التزامهم بصناعة الساعات المبتكرة ودفع حدود الإبداع. تعتبر هذه الساعة بمثابة تكريم لتراث لويس موانيه وتظهر تفانيهم في صنع ساعات استثنائية تأسر العالم.

وقد حظي الفيديو الذي يعرض إدخالات النيزك في الساعة باهتمام كبير على Instagram، حيث حصد ما يقرب من مليوني مشاهدة وتلقى آلاف الإعجابات. وأعرب المستخدمون عن الرهبة والانبهار بتعليقات مثل "هذا مذهل" و"هذا جميل".

من خلال دمج عناصر من الفضاء الخارجي، تبرز هذه الساعة كقطعة رائعة من الحرفية وشهادة على الإمكانيات التي لا نهاية لها في صناعة الساعات.

مصادر:

- موسوعة جينيس العالمية

– إنستجرام/@guinnessworldrecords

- صحيفة هندوستان تايمز