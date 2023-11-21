السمكة الحالمة: سيد التمويه

إن أعماق البحار هي عالم يكتنفه الغموض، وهو موطن لعدد لا يحصى من المخلوقات غير العادية التي تبهر وتبهر العلماء والمتحمسين على حد سواء. أحد هذه الألغاز هو سمكة أبو الشص الحالمة، وهي نوع معروف بقدرته الساحرة على الاندماج بسلاسة في ظلام أعماق المحيط.

على عكس معظم الكائنات الحية التي تعكس الضوء، تمتصه سمكة أبو الشص الحالمة، مما يجعل جلدها عباءة غامضة تبهر الناظرين. في الآونة الأخيرة، شارك معهد أبحاث خليج مونتيري للأحياء المائية (MBARI) مقطع فيديو آسرًا لهذه السمكة الشبيهة بالكائنات الفضائية على موقع YouTube، مما سلط الضوء على أسلوب التمويه الرائع الخاص بها.

حظي الباحثون من MBARI بفرصة نادرة لمراقبة سمكة أبو الشص الحالمة بعيدة المنال خلال رحلة استكشافية حديثة قبالة ساحل كاليفورنيا. لقد واجهوا نوعًا غير معروف من أسماك أبو الشص الحالم في وادي مونتيري الممتد، وهو ما يمثل الحدث التاسع فقط لمثل هذا اللقاء خلال الـ 36 عامًا الماضية.

أثار هذا الاكتشاف إعجاب بروس روبنسون، أحد كبار العلماء في MBARI، نظرًا لندرة ملاحظة هذه الأسماك. في الواقع، كانت هذه أول رؤية لهذا النوع منذ عام 2016. وقد شبه روبنسون بشكل مناسب الجلد الغامض لسمكة أبو الشص الحالمة بعباءة غير مرئية، حيث تتمتع بقدرة مذهلة على امتصاص نسبة مذهلة تبلغ 99.5 بالمائة من الضوء الذي يسقط عليها.

كيف يحدث هذا العمل الرائع للتمويه؟ كشفت الدراسات أن جلد سمكة أبو الشص الحالم غني بالميلانوزومات، وهي خلايا متخصصة تحتوي على صبغة الميلانين. هذه الوفرة من الميلانين تمنح السمكة لونها الأسود المميز وتسمح لها بامتصاص كل طول موجة من الضوء الذي يصيبها تقريبًا.

يمكن أن يصل طول سمكة أبو الشص الحالمة المراوغة إلى 15 بوصة (37 سم) بالنسبة للإناث، بينما يبلغ طول الذكور 0.5 بوصة (1.3 سم) فقط. إن قدرتهم على الاختفاء في ظلام أعماق البحار هي شهادة على القدرة المذهلة على التكيف وبراعة الطبيعة.

وبينما نواصل استكشاف المساحات الشاسعة لمحيطاتنا، فإن مثل هذه الاكتشافات هي التي تذكرنا بالعجائب التي تكمن بداخلها. تعد سمكة أبو الشص الحالمة، بقدرتها على ارتداء عباءة غير مرئية، بمثابة مثال آسر لبراعة الطبيعة والأسرار التي لا تزال تنتظرنا تحت الأمواج.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: كيف يجعل جلد سمكة أبو الشص الحالم يبدو غير مرئي؟



ج: على عكس معظم الكائنات الحية التي تعكس الضوء، يمتص جلد سمكة أبو الشص الحالمة الضوء، مما يجعلها تبدو غامضة وغير مرئية تقريبًا للعين البشرية.

س: كم مرة يتم الإبلاغ عن مشاهدات أسماك أبو الشص الحالمة؟



ج: من النادر رؤية أسماك أبو الشص الحالمة، حيث كانت المشاهدة الأخيرة قبالة سواحل كاليفورنيا هي المرة التاسعة فقط خلال الـ 36 عامًا الماضية.

س: ما الذي يعطي سمكة أبو الشص الحالمة لونها الأسود؟



ج: إن اللون الأسود لسمكة أبو الشص الحالم هو نتيجة للجسيمات الصباغية، وهي خلايا متخصصة تحتوي على صبغة الميلانين، والتي تسمح للسمكة بامتصاص كل طول موجة من الضوء تقريبًا.

س: إلى أي مدى يمكن أن تنمو أنثى سمكة أبو الشص الحالمة؟



ج: يمكن أن يصل طول أنثى سمكة أبو الشص الحالمة إلى 15 بوصة (37 سم)، في حين أن الذكور أصغر حجمًا بكثير، إذ يبلغ طولها 0.5 بوصة (1.3 سم) فقط.