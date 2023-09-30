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مصور فلكي يلتقط صورة مذهلة لدش نيزك البرشاويات

Byروبرت أندرو

سبتمبر 30، 2023
مصور فلكي يلتقط صورة مذهلة لدش نيزك البرشاويات

التقط المصور الفلكي ميغيل كلارو من لشبونة بالبرتغال مؤخرًا صورة خلابة لزخة شهب البرشاويات، والتي تعرض جمال وعجائب سماء الليل. من خلال إعداد كاميرا بزاوية 360 درجة في محمية Alqueva Dark Sky، لم يتمكن كلارو من تصوير الشهب المتدفقة عبر السماء فحسب، بل تمكن أيضًا من تصوير التوهج الأبيض المذهل لمجرة درب التبانة وضوء البروج الأثيري.

ينشأ الضوء البروجي عندما تنعكس أشعة الشمس عن الغبار المنتشر في جميع أنحاء النظام الشمسي، وبقايا الاصطدامات بين الكويكبات والمذنبات. في صورة كلارو، يمكن رؤيته كحزام ضوئي خافت على يمين المركز، ويمتد فوق وتحت النقطة المضيئة لكوكب المشتري.

تُظهر الصورة المركبة، المتكونة من صور تم التقاطها على مدار أربع ليال متتالية، أكثر من 100 نيزك مصدرها النقطة المشعة في كوكبة فرساوس. وخلف الشهب، تضيء مجرة ​​درب التبانة السماء، مما يضفي توهجًا جميلاً على المشهد.

يمكن رؤية صورة كلارو بزاوية 360 درجة كاملة على موقعه على الإنترنت. تُظهر الصورة روعة سماء الليل وتذكرنا بالعجائب التي يمكن مشاهدتها إذا أخذنا الوقت الكافي للنظر إليها.

للمزيد من التصوير الفلكي المذهل لميغيل كلارو، قم بزيارة موقعه على الإنترنت أو تابع قصصه على Instagram.

التعاريف:
- مشع: النقطة في السماء التي يبدو أن زخة الشهب تنطلق منها.
- الضوء البروجي: وهج خافت منتشر يظهر في سماء الليل بسبب انعكاس ضوء الشمس على جزيئات الغبار الموجودة بين الكواكب.

المصدر: موقع Space.com

By روبرت أندرو

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