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صاروخ فالكون الثقيل من SpaceX سيطلق مهمة ناسا إلى الكويكب سايكي

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 13، 2023
صاروخ فالكون الثقيل من SpaceX سيطلق مهمة ناسا إلى الكويكب سايكي

من المقرر إطلاق صاروخ فالكون هيفي التابع لشركة سبيس إكس صباح الجمعة، حاملاً مهمة ناسا متجهة إلى الكويكب سايكي. وتهدف المهمة إلى دراسة تركيبة الكويكب الذي يوصف بأنه "جسم غير عادي من المحتمل أن يكون غنيا بالمعادن". ستبدأ المركبة الفضائية Psyche، التي يبلغ عرضها ملعب تنس تقريبًا، في رحلة مدتها ست سنوات تقريبًا تغطي حوالي 2.2 مليار ميل، مع وصول متوقع إلى Psyche في يوليو 2029.

ومن المقرر أن يتم الإطلاق في الساعة 10:19 صباحًا بالتوقيت الشرقي من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، مع فرص إطلاق احتياطية في الأيام المقبلة في حالة حدوث مشكلات الطقس أو المشكلات الفنية. خصصت ناسا ما يقرب من 1.2 مليار دولار لمهمة Psyche، والتي تشمل تكاليف التطوير والعمليات. حصلت SpaceX على عقد بقيمة حوالي 131 مليون دولار لإطلاق المهمة.

صاروخ فالكون هيفي قادر على حمل حمولات ثقيلة إلى الفضاء، وتمثل هذه المهمة إطلاقه الثامن. تخطط شركة SpaceX للهبوط واستعادة المعززات الجانبية للصاروخ، ولكن سيتم استنفاد القلب المركزي للصاروخ.

تم تجهيز المركبة الفضائية Psyche بأدوات علمية لدراسة المجال المغناطيسي للكويكب والتركيب الكيميائي. ستوفر هذه المهمة رؤى قيمة حول تكوين وطبيعة الكويكبات، مما يعزز فهمنا للنظام الشمسي.

المصادر: ناسا، سي إن بي سي

By غابرييل بوتا

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