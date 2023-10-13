من المقرر أن يطلق صاروخ فالكون الثقيل التابع لشركة SpaceX مهمة الكويكب النفسي التابعة لناسا

من المقرر أن يطلق صاروخ SpaceX's Falcon Heavy مهمة الكويكب Psyche التابعة لناسا اليوم، إذا سمح الطقس بذلك. ومن المقرر أن يتم الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا في الساعة 10:19 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ومع ذلك، هناك احتمال بنسبة 40% لحدوث أحوال جوية غير مواتية على ساحل الفضاء، مما قد يؤثر على عملية الإطلاق.

إذا سارت عملية الإطلاق كما هو مخطط لها، فستعود معززات Falcon Heavy الجانبية إلى الأرض للهبوط في محطة Cape Canaveral Space Force Station. سيكون هذا بمثابة الإطلاق والهبوط الرابع لكل معزز. ومن ناحية أخرى، سيتم استخدام المعزز المركزي للمرة الأولى والوحيدة وسيتم التخلص منه في المحيط الأطلسي.

بعد الإقلاع، ستحمل المرحلة العليا من صاروخ Falcon Heavy المركبة الفضائية Psyche إلى الفضاء وتنشرها بعد حوالي 62.5 دقيقة من الإطلاق. ستبدأ المركبة الفضائية بعد ذلك في رحلة إلى الفضاء السحيق إلى Psyche، وهو كويكب معدني يقع في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. ويعتقد العلماء أن سايكي قد يكون النواة المكشوفة لكوكب أولي قديم، مما يوفر فرصة فريدة للاستكشاف.

عند الوصول إلى هدفها في عام 2029، ستقوم Psyche بدراسة الكويكب من مداره لمدة عامين تقريبًا. هذه المهمة لها آثار مهمة على فهمنا لتكوين الكواكب وتكوين الأجرام السماوية.

إذا لم ينجح الإطلاق اليوم بسبب الطقس أو مشكلات فنية، فلدى SpaceX وNASA العديد من فرص الإطلاق اليومية حتى 25 أكتوبر للقيام بمحاولة أخرى.

يتمتع صاروخ Falcon Heavy، وهو ثاني أقوى صاروخ قيد التشغيل حاليًا، بسجل ناجح بسبع رحلات حتى الآن. ومع ذلك، فإن هذا سيمثل المهمة الافتتاحية للصاروخ لوكالة ناسا.

مصادر:

- ناسا

– سبيس اكس