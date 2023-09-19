Timelapse الجديد يلتقط دورة حياة الفطر ذو الرائحة الكريهة

قام العلماء مؤخرًا بتوثيق ولادة واضمحلال فطر مميز الشكل يشتهر برائحته النفاذة. الفطر المعني هو الجزء المرئي من فطر القرن النتن المعروف باسم Phallus impudicus. وينمو عادةً بالقرب من الأخشاب والنباتات المتحللة، ويمتد حتى 10 بوصات فوق سطح الأرض. غطاء الجذع مغطى بمخاط بني زيتوني يسمى جليبا، وهو المسؤول عن الرائحة الكريهة المنبعثة من الفطر.

وفقًا لجامعة فلوريدا، تم تشبيه رائحة القرون النتنة باللحم المتحلل والبراز المتعفن ومياه الصرف الصحي. على الرغم من رائحته المثيرة للاشمئزاز، فإن فطر القرن النتن صالح للأكل بالفعل. عند تناوله في حالة البيض، يُقال إن نكهة القرن النتن الشائع تشبه البندق.

يخرج فطر القرن النتن من قاعدة صغيرة على شكل بيضة مدفونة في التربة ومثبتة على الأرض بخيوط بيضاء. تحتوي هذه القاعدة على كتلة مملوءة بالمخاط والأبواغ والتي تتطور في النهاية إلى غطاء الفطر ذو الرائحة الكريهة.

في مقطع فيديو آسر، تمكن الباحثون من التقاط دورة الحياة الكاملة لفطر القرن النتن في غضون ثلاث ساعات. في البداية، يخرج الفطر من قاعدته وينمو بسرعة إلى حجمه الكامل. ينجذب الذباب بسرعة إلى الجليبا ويتغذى على السلايم لمدة 10 ساعات تقريبًا، مما يزيل الغطاء البني الزيتوني. خلال الأيام القليلة التالية، يبدأ الجسم الأبيض المتبقي، المعروف باسم "إصبع الجثة"، في التحلل قبل أن ينقلب في النهاية. وتختتم اللقطات بتحلل الجسم المثمر وعودته إلى التربة.

تسمح دورة الحياة قصيرة العمر هذه للقرون النتنة بإكمال دورتها الإنجابية. يحتوي غطاء الفطر على جراثيم، والتي يبتلعها الذباب واللافقاريات الأخرى عندما تستهلك الوحل. ثم يتم توزيع هذه الجراثيم في أماكن جديدة من خلال براز هذه المخلوقات. هذه الإستراتيجية الجديدة تميز فطريات القرن النتن عن معظم الفطريات الأخرى المكونة للفطر، والتي تنشر الجراثيم عن طريق إطلاقها في الهواء.

تمت مشاركة مقطع الفيديو الرائع من قبل مكتب الغابات الحكومي لمنطقة سوست ساورلاند في شرق ألمانيا. استغرق الأمر ثلاثة أسابيع لالتقاط اللقطات، حيث كان الباحثون ينتظرون بصبر حتى يتطور القرن النتن ويفحصون الكاميرا بانتظام. يقدم الفيديو عرضًا رائعًا لدورة الحياة واستراتيجية التكاثر الفريدة لفطر القرن النتن.

مصادر:

- جامعة فلوريدا

– Regionalforstamt Soest-Sauerland عبر الفيسبوك