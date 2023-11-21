لقطات نادرة تلتقط لقاءً مع سمكة شمس المحيط الصغيرة قبالة ساحل كولومبيا البريطانية

أتيحت الفرصة لأحد الغواصين مؤخرًا لالتقاط لقطات نادرة لاثنين من أسماك شمس المحيط الصغيرة (Mola mola) وهما يسبحان معًا في المياه الزمردية قبالة ساحل كولومبيا البريطانية، كندا. يُظهر مقطع الفيديو، الذي التقطه العالم المواطن تيموثي مانويليدز، سمكة الشمس الصغيرة جنبًا إلى جنب مع سرب من أسماك الصخور الأرملة وسمك الصخور ذو الذيل الأصفر.

على الرغم من أن الخبراء لديهم معرفة محدودة بالمراحل الأولى من حياة سمكة شمس المحيط، إلا أنهم تمكنوا من التعرف على هذه الأفراد على أنها أسماك شمس المحيط الصغيرة بناءً على بطونها الزاويّة وحجمها الأصغر. وأكدت عالمة الأحياء البحرية ماريان نيجارد، المتخصصة في أسماك شمس المحيط، هويتها في منشور على فيسبوك، مؤكدة على "طفولتها".

يبلغ قطر أسماك الشمس الصغيرة حوالي 24 بوصة (60 سم)، وكانت أصغر بحوالي خمس مرات من سمكة الشمس البالغة ولكنها أكبر بكثير من حجمها عند حديثي الولادة الذي يبلغ 0.1 بوصة فقط (2.5 ملم). عادة، لا يُعرف سوى القليل عن الحياة المبكرة لسمكة الشمس، وللتعرف على يرقاتها بدقة، يلزم إجراء تسلسل الحمض النووي.

وعلى عكس المفاهيم الخاطئة الشائعة، يسلط الفيديو الضوء على أن سمكة الشمس قادرة على السباحة بشكل أسرع مما يفترض الكثيرون. وأشار الباحثون في منشور على فيسبوك إلى أن أسماك الشمس غالبا ما يُنظر إليها بشكل خاطئ على أنها بطيئة بسبب سلوكها "التشمس" على سطح المحيط، حيث تستلقي في ضوء دافئ بعد قضاء بعض الوقت في أعماق أكثر برودة. ومع ذلك، يمكنهم السباحة بسرعة عند الحاجة.

تحصل سمكة شمس المحيط، المعروفة أيضًا باسم مولا، على اسمها من شكلها المستدير المسطح الذي يذكرنا بحجر الرحى. يمكن أن تصل هذه المخلوقات الجذابة إلى أحجام هائلة عند البالغين، حيث يصل قطرها إلى 10 أقدام (3 أمتار). تعيش أسماك الشمس في مجموعة متنوعة من المحيطات في جميع أنحاء العالم، من المياه الاستوائية إلى البحار المعتدلة، وتميل إلى قضاء وقتها بين السطح وأعماق حوالي 660 قدمًا (200 متر).

ومن الجدير بالذكر أن لقطات الفيديو والجهود البحثية الإضافية تساهم في الدراسة المستمرة لأنواع المولا قبالة الساحل الغربي لأمريكا الشمالية. حددت الدكتورة ماريان نيجارد، رئيسة أبحاث Ocean Sunfish، هذه الأسماك على أنها على الأرجح أسماك Mola mola الصغيرة، مما يميزها عن الأنواع الأخرى الموجودة في هذه المياه، Mola tecta (Hoodwinker Sunfish).

أسئلة وأجوبة:

س: ما الحجم الذي يمكن أن تنمو به سمكة الشمس البالغة؟

ج: يمكن أن يصل قطر سمكة الشمس البالغة إلى 10 أقدام (3 أمتار).

س: كيف يتحدى الفيديو المفاهيم الخاطئة الشائعة حول سمكة الشمس؟

ج: يوضح الفيديو أن سمكة الشمس قادرة على السباحة بشكل أسرع مما يعتقد عادة.

س: ما هو المعروف عن الحياة المبكرة لأسماك الشمس؟

ج: هناك معرفة محدودة عن الحياة المبكرة لأسماك الشمس، ولا يمكن التعرف على اليرقات إلا على مستوى الأنواع من خلال تسلسل الحمض النووي.

س: ما الذي يميز مظهر سمكة الشمس؟

ج: سمكة الشمس لها أجسام مستديرة ومسطحة تشبه حجر الرحى.

س: ما هو العمق الذي تسبح فيه سمكة الشمس عادةً؟

ج: تقضي سمكة الشمس عادةً وقتها بين سطح الماء وأعماق تبلغ حوالي 660 قدمًا (200 متر).