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يعود مسبار OSIRIS-REx التابع لناسا إلى الأرض بعينة نادرة من الكويكب

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 5، 2023
يعود مسبار OSIRIS-REx التابع لناسا إلى الأرض بعينة نادرة من الكويكب

عادت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا بنجاح إلى الأرض بعينة نادرة من الكويكب. جمعت المركبة الفضائية عينة من الكويكب بينو في أكتوبر 2020، وكان من المتوقع بفارغ الصبر تسليمها إلى الأرض لمزيد من التحليل.

تم إطلاق كبسولة عودة العينة من بينو في 24 سبتمبر، بعد رحلة استغرقت عامين. وسجلت كاميرات المركبة الفضائية عملية الإطلاق، وأظهرت الكبسولة وحمولتها النادرة تتجه نحو الأرض. دخلت الكبسولة الغلاف الجوي للأرض بسرعة 44,500 كم/ساعة (27,650 ميلاً في الساعة) ونشرت مظلات لتقليل سرعتها. هبطت بسلام بسرعة منخفضة قدرها 18 كم / ساعة (11 ميلاً في الساعة).

ولم تكن المهمة خالية من التحديات. نشرت الكبسولة في البداية شلالًا مخادعًا لخفض سرعتها قبل نشر شلال الهبوط. كان فريق المهمة قلقًا لأنهم لم يتلقوا تأكيدًا فوريًا بأن المزلق المخدر قد انتشر. ومع ذلك، عندما سمعوا أخيرًا أن المزلق الرئيسي قد تم نشره بشكل صحيح، كان هناك تنفس الصعداء والمشاعر الغامرة بين أعضاء الفريق.

إن عودة العينة من الكويكب بينو أمر مهم بالنسبة للعلماء. بينو هو كويكب كربوني، وهو النوع الأكثر شيوعًا، ويحتوي على جليد متطاير يمكن أن يوفر معلومات ثاقبة حول تكوين النظام الشمسي. ويأمل العلماء أن تحتوي العينة المأخوذة من بينو على مواد متطايرة ومركبات عضوية وكربون أصلي من النظام الشمسي المبكر.

وسيتم توزيع العينات على باحثين مختلفين حول العالم. سيتم تحليل بعضها في مديرية أبحاث واستكشاف المواد الفلكية التابعة لناسا في مركز جونسون للفضاء، بينما سيتم إرسال البعض الآخر إلى مركز معالجة العينات خارج الأرض في اليابان. ستسلط هذه العينات الضوء على النظام الشمسي المبكر وأصول الحياة.

وسيقضي العلماء سنوات في دراسة العينات من بينو للإجابة على أسئلة مهمة حول أصول الحياة، وتاريخ النظام الشمسي، وكيف تغيرت العينة منذ أن تم جمعها بواسطة OSIRIS-REx. تمثل العودة الناجحة للعينة علامة فارقة رئيسية للمهمة وتجلب للفريق شعورًا بالإنجاز والرضا.

المصادر: ناسا

By فيكي ستافروبولو

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