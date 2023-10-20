نموذج القمر روفر التابع لناسا يكمل دورة العوائق القمرية

أكمل النموذج الأولي لمركبة ناسا القمرية الجديدة، VIPER (المتطايرة التي تحقق في استكشاف القطبية)، بنجاح مسارًا يحاكي التضاريس الوعرة لسطح القمر. ومن المقرر إطلاق المركبة إلى القطب الجنوبي للقمر في نوفمبر 2024 على متن صاروخ SpaceX Falcon Heavy.

ولاختبار قدرة VIPER على الحركة، أنشأ المهندسون في مركز جلين للأبحاث التابع لناسا في كليفلاند بيئة قمرية محاكاة تحتوي على صخور كبيرة ومنحدرات شديدة الانحدار وحفر عميقة. ستهبط المركبة على جبل مونس موتون، وهو جبل بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وسيتم تكليفها بتوصيف البيئة القمرية لاختيار موقع هبوط برنامج أرتميس المستقبلي خلال مهمتها التي تستغرق حوالي 100 يوم.

شاركت وكالة ناسا مقطع فيديو لاختبارات التنقل الأخيرة للمركبة، مما يدل على قدرتها على التغلب على التحديات المحتملة التي ستواجهها على سطح القمر. وتضمنت الاختبارات المناورة عبر المنحدرات الشديدة، وعبور الحفر، والتنقل في التربة الشبيهة بالرمال المتحركة. يشير الانتهاء بنجاح من هذه الاختبارات إلى أن VIPER مجهز جيدًا لاستكشاف تضاريس القمر الوعرة.

كجزء من برنامج Artemis التابع لناسا، والذي يهدف إلى إنشاء مستوطنة قمرية دائمة، ستلعب VIPER دورًا حاسمًا في تحديد المواقع التي يمكن فيها استخراج المياه والموارد الأخرى لدعم الإقامة الطويلة الأمد على القمر. بالإضافة إلى ذلك، تسعى مهمة VIPER إلى الكشف عن أصول المياه المجمدة والمواد المتطايرة الأخرى على القمر، والحفاظ عليها على مدى مليارات السنين، وهروبها من التربة القمرية.

كما اختبر المهندسون في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن الأداة العلمية النهائية لـ VIPER، وهي مثقاب Regolith Ice Drill لاستكشاف التضاريس الجديدة (TRIDENT). ترايدنت هو مثقاب طرقي دوار سيتم استخدامه لاستعادة قطع التربة من عمق يصل إلى ثلاثة أقدام تحت سطح القمر. ستوفر هذه الأداة بيانات قيمة عن قوة التربة القمرية وتماسكها ودرجة حرارتها.

إن الإكمال الناجح لاختبارات التنقل الخاصة بـ VIPER ودمج أداتها العلمية النهائية يجعل وكالة ناسا تقترب خطوة أخرى من كشف أسرار القطب الجنوبي للقمر وتمهيد الطريق لاستكشاف القمر في المستقبل.

مصادر:

– تدريب المركبة القمرية VIPER التابعة لناسا على مغادرة مركبة الهبوط على سطح القمر (فيديو)

– ناسا / مركز أبحاث أميس

– ناسا / مركز جلين للأبحاث

– ناسا / روبرت ماركويتز

– مسؤولي ناسا