عنوان جديد: شياطين الغبار التي رصدتها مركبة ناسا المثابرة على المريخ

ملخص: اكتشفت المركبة الفضائية بيرسيفيرانس التابعة لناسا زوبعة مليئة بالغبار، تُعرف باسم شيطان الغبار، على سطح المريخ. شياطين الغبار شائعة في كل من المريخ والأرض، ولكن تلك الموجودة على المريخ يمكن أن تنمو لتصبح أكبر بكثير من نظيراتها على الأرض.

التقطت المركبة الفضائية بيرسيفيرانس التابعة لناسا مؤخرًا صورًا لشيطان غباري على سطح المريخ. شياطين الغبار هي ظاهرة طبيعية تحدث على كل من الأرض والمريخ عندما تمتزج أعمدة الهواء الدافئة الصاعدة مع أعمدة الهواء الباردة الهابطة. يمكن أن تصل دوامات الغبار هذه إلى أحجام مذهلة على المريخ، وغالبًا ما تتجاوز أبعاد تلك الموجودة على الأرض.

وتتشكل شياطين الغبار في المناطق ذات الغلاف الجوي الرقيق مثل المريخ، حيث يساهم الضغط الجوي المنخفض في حركة الدوران. ومع ارتفاع الهواء الدافئ، فإنه يشكل عمودًا دوارًا يسحب جزيئات الغبار من الأرض. يمكن أحيانًا رؤية هذه الحركة الدوامية من الفضاء، وهي مشهد شائع تلتقطه مركبات المريخ الجوالة.

إن قدرة المركبة الجوالة Perseverance على التقاط صور لشياطين الغبار على المريخ توفر للعلماء بيانات قيمة حول الغلاف الجوي للمريخ وأنماط الطقس. ومن خلال دراسة هذه الظاهرة، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة لمناخ الكوكب وربما تحديد ما إذا كانت الظروف على المريخ مناسبة للحياة أم لا.

تتمتع شياطين الغبار أيضًا بالقدرة على تنظيف الألواح الشمسية لمركبات المريخ الجوالة، مما يوفر دفعة مؤقتة من الطاقة. يمكن للعواصف الترابية على المريخ أن تتراكم طبقة من الغبار على الألواح الشمسية، مما يقلل من كفاءتها. ومع ذلك، يمكن للرياح القوية الناتجة عن شياطين الغبار أن تساعد في إزالة طبقة الغبار هذه، مما يسمح للألواح الشمسية بجمع المزيد من ضوء الشمس وتوليد المزيد من الطاقة.

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