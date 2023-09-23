المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا تعيد عينة من الكويكب بينو

من المقرر أن تمر المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا بالأرض في نهاية هذا الأسبوع، حاملة معها عينة تم جمعها من الكويكب بينو الذي يحتمل أن يكون خطيرًا. وفي مهمة تاريخية، ستكون هذه هي المرة الأولى التي تجمع فيها ناسا مواد من كويكب وتعيدها إلى الأرض. ويخطط مشروع التلسكوب الافتراضي، بقيادة عالم الفيزياء الفلكية الإيطالي جيانلوكا ماسي، لبث الحدث مباشرة، وتوفير صور في الوقت الحقيقي للمركبة الفضائية وكبسولة العودة الثمينة الخاصة بها.

من المقرر أن يبدأ البث المباشر في الساعة 7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السبت 23 سبتمبر. ومع ذلك، قد تؤثر الظروف الجوية أو عوامل أخرى على القدرة على مراقبة مسبار OSIRIS-REx من الأرض.

تم إطلاق OSIRIS-REx من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا في سبتمبر 2016 ووصل إلى الكويكب بينو في أغسطس 2018. وبعد عامين من المراقبة، جمعت المركبة الفضائية المواد من سطح بينو. في عام 2021، قامت المركبة الفضائية بتشغيل نظام الدفع الخاص بها وبدأت رحلتها إلى الأرض، والتي ستتوج بإطلاق عينة علبة العودة في نهاية هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن تهبط العبوة في المنطقة الصحراوية المحيطة بميدان الاختبار والتدريب التابع للجيش الأمريكي في يوتا.

يمكن أن توفر دراسة مواد الكويكب مثل بينو معلومات قيمة عن النظام الشمسي المبكر وتكوين المادة خلال تلك الفترة. بعد عودة العينة، سيتم فهرستها وتحليلها على مدى عامين من أواخر عام 2023 إلى عام 2025. وسيتم الاحتفاظ بما لا يقل عن 75٪ من العينة في مركز جونسون لرحلات الفضاء التابع لناسا في هيوستن للبحث المستقبلي.

تمثل هذه المهمة علامة بارزة في استكشاف الفضاء، ويمكن للنتائج المستخلصة من عينة الكويكب هذه أن تكشف أسرارًا حول أصول نظامنا الشمسي. وبعد هذه المهمة، ستتم إعادة تسمية المركبة الفضائية إلى OSIRIS-APEX وستبدأ في رحلة إلى الكويكب أبوفيس القريب من الأرض، حيث ستستقر في مدار حول الصخرة الفضائية بحلول عام 2029.

مصادر:

– [Space.com](https://www.space.com/)

– [مشروع التلسكوب الافتراضي](https://www.virtualtelescope.eu/)