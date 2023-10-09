ناسا تطلق مهمة إلى كويكب غني بالمعادن لدراسة قلب الكواكب

تشرع وكالة ناسا في مهمة رائدة لدراسة تكوين كويكب يعتقد أنه يتكون إلى حد كبير من الحديد والنيكل. ويُعتقد أن الكويكب، المعروف باسم 16 Psyche، كان في يوم من الأيام جزءًا من قلب الكوكب. وستكون هذه أول مهمة لناسا لاستكشاف كويكب يحتوي على معادن أكثر من الصخور أو الجليد.

من المقرر إطلاق مهمة Psyche في الساعة 10:16 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الخميس. سيتم نقل المركبة الفضائية إلى الفضاء بواسطة صاروخ SpaceX Falcon Heavy من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا. تم تجهيز المركبة الفضائية Psyche، التي يبلغ حجمها حجم شاحنة صغيرة تقريبًا، بأدوات مختلفة بما في ذلك مقياس المغناطيسية، ومطياف أشعة جاما والنيوترونات، وجهاز تصوير متعدد الأطياف.

عند الوصول إلى الكويكب، ستبدأ المركبة الفضائية في إرسال صور لـ 16 Psyche أثناء إجراء دراسة لمدة عامين لسطحه وجمع البيانات للحصول على فهم أفضل لتكوينه. ومن المتوقع أن تصل المهمة، التي تعمل بالدفع الكهربائي الشمسي، إلى الكويكب في يوليو 2029.

بينما اعتقدت وكالة ناسا سابقًا أن 16 Psyche قد يكون نواة مكشوفة لكوكب صغير، وهو لبنة بناء كوكبية مبكرة، تعترف الوكالة الآن بأنه قد يكون بدلاً من ذلك بقايا من نوع مختلف من الأجسام الغنية بالحديد في النظام الشمسي. وستساعد هذه المهمة في تسليط الضوء على الطبيعة الحقيقية للكويكب.

بالإضافة إلى دراسة الكويكب، ستختبر المركبة الفضائية أيضًا تقنية اتصالات ليزر جديدة طورتها NASA JPL تسمى Deep Space Optical Communications. ومن المتوقع أن تقوم هذه التقنية بنقل البيانات والصور بشكل أسرع بعشر مرات على الأقل من الأنظمة التقليدية، وسيتم اختبار قدراتها على إرسال البيانات بمعدلات أسرع إلى ما بعد القمر.

المصادر: ناسا، سبيس إكس