كرة نارية تضيء سماء ولاية بنسلفانيا

شاهد العديد من شهود العيان في شمال شرق ولاية بنسلفانيا مشهدًا يحبس الأنفاس ليلة الأحد، حيث اشتعلت كرة نارية في الغلاف الجوي للأرض. تم تصوير الحدث بالفيديو بواسطة توم وايلدونر في ويذرلي، مقاطعة كاربون.

وفقًا للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، كانت الكرة النارية في الواقع نيزكًا أصبح مرئيًا حوالي الساعة 9:23 مساءً يوم 3 سبتمبر. أشارت بيانات وكالة ناسا إلى أن النيزك نشأ على بعد 47 ميلًا فوق فورست هيل في ماريلاند وسافر شمال غربًا على ارتفاع 36,000 ميلًا. السرعة 22 ميل في الساعة. وفي النهاية احترق على ارتفاع 55 ميلاً فوق مدينة غناتستاون بولاية بنسلفانيا، بعد أن قطع مسافة تزيد قليلاً عن XNUMX ميلاً عبر الغلاف الجوي.

وتمت مقارنة الوميض الساطع الذي أحدثه النيزك بوميض ربع القمر، مما أدى إلى إضاءة سماء الليل للحظة وجيزة. بالإضافة إلى ذلك، التقطت أجهزة الكشف بالموجات فوق الصوتية في المنطقة إشارة ضعيفة من كرة النار، مما سمح لناسا بتقدير طاقتها عند التفكك بما يعادل طنًا واحدًا من مادة تي إن تي.

وأفاد شهود عيان أنهم سمعوا أصواتًا ودويًا مرتبطًا بالنيزك. وأوضحت وكالة ناسا أن السبب وراء ذلك هو موجات الضغط المتولدة أثناء تفكك الكرة النارية.

بناءً على تحليل المسار المداري، خلص مسؤولو ناسا إلى أن النيزك كان على الأرجح شظية يبلغ قطرها حوالي ست بوصات، من كويكب في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري.

أعربت ناسا عن امتنانها لجمعية النيزك الأمريكية لتقديمها روايات شهود عيان عن الحدث.

مصادر:

- ويذرلي، مقاطعة كاربون: توم وايلدونر

- ناسا: الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء

– جمعية النيزك الأمريكية