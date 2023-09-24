نجحت مهمة Osiris-REx التابعة لناسا في تسليم عينة من الكويكب بينو إلى الأرض

حققت مهمة Osiris-REx التابعة لناسا إنجازًا هامًا من خلال توصيل عينة من الكويكب Bennu بنجاح إلى الأرض. وبعد رحلة استغرقت سبع سنوات من السفر لمليارات الأميال، هبطت علبة العينة في صحراء ولاية يوتا. يمثل هذا الإنجاز أكبر كمية من المواد خارج كوكب الأرض تعيدها أي دولة منذ عودة رواد فضاء أبولو بعينات من صخور القمر.

تم إطلاق العلبة، التي تحتوي على ما يقرب من قدح قهوة من الصخور ومواد أخرى تم جمعها من بينو، بواسطة المركبة الفضائية أوزوريس ريكس أثناء مرورها بالقرب من سطح الكوكب. وكان الكويكب بينو على بعد أكثر من 200 مليون ميل في ذلك الوقت. وهذه المهمة هي المحاولة الأولى لناسا لإحضار عينات من كويكب إلى الأرض.

تمثل الكويكبات مثل بينو اللبنات الأساسية البدائية لنظامنا الشمسي المبكر وتوفر معلومات قيمة عن الكيمياء التي ربما أدت إلى تكوين الحياة على الأرض. ومن خلال دراسة هذه العينات، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل للعمليات التي شكلت كوكبنا وربما اكتشاف أدلة حول أصول الحياة.

وتحملت علبة العينة ظروفًا قاسية أثناء هبوطها النهائي، وشهدت درجات حرارة أعلى من الحمم البركانية. كان عليها أن تتباطأ من سرعة أسرع بـ 36 مرة من الصوت قبل أن تهبط في صحراء سولت ليك الكبرى بولاية يوتا. قامت فرق الاسترداد بالتحضير والتدرب على نطاق واسع لضمان نجاح استرجاع العينة الثمينة.

وبعد استرجاعها، سيتم نقل العلبة إلى مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن، تكساس، حيث سيتم تخزينها إلى جانب عينات أخرى من الفضاء الخارجي، مثل صخور القمر. والخطوة التالية هي فتح العلبة في مختبر خاص والبدء في فحص المواد المجمعة. سيتم الاحتفاظ بجزء من العينة لعلماء المستقبل لدراستها بأدوات أكثر تقدمًا، تمامًا مثل الدراسة المستمرة لصخور القمر التي أعادها رواد فضاء أبولو.

المصادر: ناسا