استكشاف حدود جديدة: ناسا تشرع في السير في الفضاء للمرة الرابعة لجميع الإناث

صنعت ناسا التاريخ مرة أخرى عندما انطلق رائدا الفضاء ياسمين مقبلي ولورال أوهارا في رابع مهمة سير في الفضاء للسيدات على الإطلاق. لم تتضمن هذه المهمة الرائدة مهام الصيانة الحرجة في محطة الفضاء الدولية (ISS) فحسب، ولكنها أظهرت أيضًا الشمولية والتنوع المتزايدين في مجال استكشاف الفضاء.

كان الهدف الأساسي من هذا السير في الفضاء الذي استغرق ست ساعات هو إزالة مجموعة الترددات الراديوية، وهي صندوق إلكترونيات، من دعامة المحطة. تم تخزين هذا الصندوق مؤقتًا بعد استبدال هوائي الاتصالات المعيب في ديسمبر 2021. بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف مقبلي وأوهارا باستبدال إحدى مجموعات محامل التدوير الـ 12 الموجودة على المفصل الدوار للطاقة الشمسية ألفا، وهو أمر بالغ الأهمية لتمكين المصفوفات الشمسية للمحطة. لتتبع الشمس وتوليد الكهرباء.

كان من المقرر في الأصل إجراء هذا السير التاريخي في الفضاء في 20 أكتوبر، ولكن تم تأجيله بسبب تسرب سائل تبريد الأمونيا في وحدة ناوكا الروسية. وأجرى رواد الفضاء الروس عملية سير في الفضاء لاحقاً في 25 تشرين الأول/أكتوبر لتحديد مصدر التسرب، مما يضمن سلامة واستقرار محطة الفضاء الدولية.

وفي حين كانت هذه المهمة بمثابة السير الرابع في الفضاء لنساء فقط في تاريخ ناسا، إلا أنها كانت الأولى بدون رائدتي الفضاء الرائدتين كريستينا كوخ وجيسيكا مير، اللتين أكملتا الرحلات الثلاثة السابقة. ومع ذلك، أكدت ناسا للجمهور أن هذا الإنجاز هو مجرد البداية.

مع استمرار ناسا في المضي قدمًا في استكشاف الفضاء، تظل الوكالة ملتزمة بتنويع طاقم رواد الفضاء لديها وتمكين المزيد من النساء من المغامرة بجرأة في الكون. تمثل هذه المهمة سابقة للسير في الفضاء مستقبلًا للنساء فقط، حيث تسعى ناسا إلى خلق المزيد من الفرص للنساء للمساهمة بخبراتهن ومهاراتهن في الاستكشاف والاكتشاف المستمر الذي يقع خارج الغلاف الجوي للأرض.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. كم عدد عمليات السير في الفضاء التي قامت بها النساء فقط في تاريخ ناسا؟

يمثل هذا السير في الفضاء الأخير رابع سير في الفضاء للسيدات في تاريخ ناسا.

2. ما هو الهدف من السير في الفضاء؟

تم تكليف رواد الفضاء في المقام الأول بإزالة صندوق الإلكترونيات واستبدال مجموعة المحامل، وكلاهما ضروري لصيانة وتشغيل محطة الفضاء الدولية.

3. لماذا تأخر السير في الفضاء؟

تم تأجيل السير في الفضاء بسبب تسرب سائل تبريد الأمونيا في وحدة ناوكا الروسية، الأمر الذي تطلب مهمة منفصلة لتحديد المشكلة وحلها قبل المضي قدمًا بأمان.

4. هل سيكون هناك المزيد من عمليات السير في الفضاء المخصصة للنساء في المستقبل؟

وأكدت وكالة ناسا أن هذه المهمة هي مجرد البداية وأنه سيتم إضافة المزيد من رواد الفضاء إلى القائمة الحصرية لجميع رواد الفضاء في المستقبل، حيث تواصل الوكالة تعزيز استكشافها للفضاء.