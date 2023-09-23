المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا تستعد لإسقاط عينات من الكويكب

توشك المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لوكالة ناسا على العودة إلى الأرض يوم الأحد 24 سبتمبر لتسليم عينات من الكويكب بينو. يمثل هذا الإنجاز أول محاولة لناسا لاستعادة قطعة من الصخور الفضائية النقية. ومن المقرر أن تقوم المركبة الفضائية بإنزال الكبسولة التي تحتوي على عينات الكويكب في الساعة 10:55 صباحًا بالتوقيت الشرقي. ويمكنكم مشاهدة اللحظة التاريخية مباشرة عبر تلفزيون ناسا وتطبيق ناسا والموقع الإلكتروني للوكالة.

تتمثل الخطة في أن تقوم المركبة الفضائية بإسقاط حمولتها أثناء تحليقها بالقرب من الأرض. ستقوم الكبسولة بعد ذلك بالهبوط بمساعدة المظلة في نطاق الاختبار والتدريب التابع لوزارة الدفاع في ولاية يوتا. يجب أن يكون موقع الهبوط ضمن قطع ناقص محدد. تم إطلاق OSIRIS-REx في سبتمبر 2016 ووصل إلى الكويكب بينو في ديسمبر 2018. وبعد قضاء عامين في مراقبة الصخرة الفضائية، هبطت المركبة الفضائية على بينو وجمعت عينة من سطحه في أكتوبر 2020.

تعتبر هذه المهمة مهمة لأنها تمثل أول محاولة لناسا لاستعادة عينة من كويكب. بينو هو كويكب صغير قريب من الأرض يعتقد العلماء أنه ربما انفصل عن كويكب أكبر غني بالكربون قبل 700 مليون إلى 2 مليار سنة. ومن خلال إعادة عينة الكويكب إلى الأرض، يأمل العلماء في الكشف عن أدلة حول أصول الحياة وما إذا كانت الكويكبات تحمل اللبنات الأساسية للحياة إلى كوكبنا.

وبمجرد تسليم العينة، ستواصل OSIRIS-REx مهمتها لاستكشاف الكويكب أبوفيس. سيتم إعادة تسمية المهمة إلى OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer). ابق على اطلاع دائم بأخبار رحلات الفضاء من خلال متابعتنا على Twitter ووضع إشارة مرجعية على صفحة رحلات الفضاء المخصصة لـ Gizmodo.

مصادر:

– ناسا / كيجان باربر (صورة)

– جيزمودو (المصدر)