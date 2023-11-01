رائدا الفضاء ناسا ياسمين مقبلي ولورال أوهارا ينطلقان في جولة تاريخية في الفضاء

من المقرر أن يصنع رائدا الفضاء ناسا ياسمين مقبلي ولورال أوهارا التاريخ عندما يشرعان في أول رحلة لهما في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية (ISS). من المقرر إجراء السير في الفضاء في 1 نوفمبر 2023، الساعة 8:05 صباحًا، ويمكن بثه مباشرة على قناة ناسا الرسمية على اليوتيوب.

أثناء السير في الفضاء، سيكون على مقبلي وأوهارا المهمة الحاسمة المتمثلة في إزالة مجموعة الترددات الراديوية، وصندوق إلكترونيات، واستبدال مجموعات المحمل على وصلة دوارة لمجموعة الطاقة الشمسية. تعتبر هذه العملية حيوية لحسن سير العمل في محطة الفضاء الدولية وتظهر الخبرة الفنية والتدريب لرواد الفضاء.

أكملت ياسمين مقبلي، رائدة الفضاء المتفوقة، رحلتها التعليمية بتخرجها من مدرسة بالدوين الثانوية العليا في بالدوين، نيويورك. حصلت على درجة البكالوريوس في هندسة الطيران مع تكنولوجيا المعلومات من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ودرجة الماجستير في هندسة الفضاء الجوي من كلية الدراسات العليا البحرية في مونتيري، كاليفورنيا. تخرج مقبلي أيضًا من مدرسة اختبار الطيارين التابعة للبحرية الأمريكية في نهر باتوكسنت بولاية ماريلاند.

لورال أوهارا، رائد فضاء استثنائي آخر، تخرج من مدرسة كليمنتس الثانوية في شوجر لاند، تكساس. حصلت على درجة بكالوريوس العلوم في هندسة الطيران من جامعة كانساس ودرجة الماجستير في العلوم في الطيران والملاحة الفضائية من جامعة بوردو. حصلت أوهارا على زمالة أبحاث الدراسات العليا من المؤسسة الوطنية للعلوم في عام 2008، مما سلط الضوء على تفانيها في الاستكشاف العلمي.

يمثل هذا السير في الفضاء لحظة ملهمة حيث يمثل كل من مقبلي وأوهارا التنوع المتزايد والشمول في مجال استكشاف الفضاء. تعتبر إنجازاتهم ومساهماتهم بمثابة مصدر إلهام للعلماء ورواد الفضاء الطموحين في جميع أنحاء العالم.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الهدف من السير في الفضاء؟

ج: الغرض من السير في الفضاء هو إزالة مجموعة الترددات الراديوية واستبدال مجموعات المحامل الموجودة على الوصلة الدوارة لمجموعة الطاقة الشمسية.

س: أين يمكنني مشاهدة السير في الفضاء؟

ج: سيتم بث عملية السير في الفضاء مباشرة على قناة ناسا على اليوتيوب.

س: ما هي الخلفيات التعليمية لياسمين مقبلي ولورال أوهارا؟

ج: ياسمين مقبلي حاصلة على درجة البكالوريوس في هندسة الطيران مع تكنولوجيا المعلومات ودرجة الماجستير في هندسة الطيران. لورال أوهارا حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في هندسة الطيران ودرجة الماجستير في العلوم في الطيران والملاحة الفضائية.

س: ما هي الإنجازات البارزة التي حققتها ياسمين مقبلي ولورال أوهارا؟

ج: حصلت ياسمين مقبلي على أربع أوسمة جوية، وميدالية الخدمة الجديرة بالتقدير، والعديد من الأوسمة الأخرى. حصل لورال أوهارا على زمالة أبحاث الدراسات العليا من المؤسسة الوطنية للعلوم.

س: ما أهمية هذا السير في الفضاء؟

ج: يعد هذا السير في الفضاء مهمًا لأنه أول سير في الفضاء لكل من ياسمين مقبلي ولورال أوهارا ويعرض مهاراتهما وخبراتهما الفنية في مجال استكشاف الفضاء.