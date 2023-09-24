مركبة فضائية تابعة لناسا تعود إلى الأرض ومعها عينات من الكويكب

في مهمة مثيرة، ستعود مركبة فضائية تابعة لناسا تسمى OSIRIS-REx إلى الأرض بعد أن أمضت سنوات في دراسة كويكب قريب. ستطلق المركبة الفضائية كبسولة تحتوي على قطع من الكويكب، المعروف باسم بينو، والتي ستدخل بعد ذلك الغلاف الجوي للأرض وتهبط بالمظلة إلى منطقة الاختبار والتدريب في يوتا في صحراء يوتا الغربية.

بدأت مهمة OSIRIS-REx في سبتمبر 2016 عندما انطلقت المركبة الفضائية وسافرت إلى بينو، وهو كويكب قريب من الأرض. وفي 20 أكتوبر 2020، هبطت المركبة الفضائية بنجاح على بينو واستخدمت ذراعها الآلية لجمع عينة من الصخور والغبار من سطح الكويكب.

والغرض من المهمة، وفقًا لوكالة ناسا، هو مساعدة العلماء على فهم كيفية تشكل الكواكب، وكيف بدأت الحياة، وتحسين معرفتنا بالكويكبات التي من المحتمل أن تؤثر على الأرض. ومن خلال تحليل عينات الكويكب، يأمل العلماء في الحصول على رؤى قيمة حول أصول نظامنا الشمسي وإمكانية الحياة خارج الأرض.

سيتم بث هبوط كبسولة OSIRIS-REx مباشرة بواسطة وكالة ناسا، وستبدأ التغطية في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الأحد 24 سبتمبر. ويمكن مشاهدة البث على تلفزيون ناسا، وتطبيق ناسا، وموقع الوكالة على الويب، وقناة يوتيوب.

تمثل هذه المهمة معلمًا مهمًا في استكشافنا للفضاء وفهمنا للكون. إنه يوضح قدرات مركبتنا الفضائية على جمع وإرجاع عينات من الأجرام السماوية البعيدة. ستوفر دراسة هذه العينات إجابات قيمة لبعض الأسئلة الأكثر عمقا حول أصل الحياة والكون.

المصادر: ناسا