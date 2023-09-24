حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

مركبة فضائية تابعة لناسا تعود إلى الأرض ومعها عينات من الكويكب

Byروبرت أندرو

سبتمبر 24، 2023
مركبة فضائية تابعة لناسا تعود إلى الأرض ومعها عينات من الكويكب

في مهمة مثيرة، ستعود مركبة فضائية تابعة لناسا تسمى OSIRIS-REx إلى الأرض بعد أن أمضت سنوات في دراسة كويكب قريب. ستطلق المركبة الفضائية كبسولة تحتوي على قطع من الكويكب، المعروف باسم بينو، والتي ستدخل بعد ذلك الغلاف الجوي للأرض وتهبط بالمظلة إلى منطقة الاختبار والتدريب في يوتا في صحراء يوتا الغربية.

بدأت مهمة OSIRIS-REx في سبتمبر 2016 عندما انطلقت المركبة الفضائية وسافرت إلى بينو، وهو كويكب قريب من الأرض. وفي 20 أكتوبر 2020، هبطت المركبة الفضائية بنجاح على بينو واستخدمت ذراعها الآلية لجمع عينة من الصخور والغبار من سطح الكويكب.

والغرض من المهمة، وفقًا لوكالة ناسا، هو مساعدة العلماء على فهم كيفية تشكل الكواكب، وكيف بدأت الحياة، وتحسين معرفتنا بالكويكبات التي من المحتمل أن تؤثر على الأرض. ومن خلال تحليل عينات الكويكب، يأمل العلماء في الحصول على رؤى قيمة حول أصول نظامنا الشمسي وإمكانية الحياة خارج الأرض.

سيتم بث هبوط كبسولة OSIRIS-REx مباشرة بواسطة وكالة ناسا، وستبدأ التغطية في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الأحد 24 سبتمبر. ويمكن مشاهدة البث على تلفزيون ناسا، وتطبيق ناسا، وموقع الوكالة على الويب، وقناة يوتيوب.

تمثل هذه المهمة معلمًا مهمًا في استكشافنا للفضاء وفهمنا للكون. إنه يوضح قدرات مركبتنا الفضائية على جمع وإرجاع عينات من الأجرام السماوية البعيدة. ستوفر دراسة هذه العينات إجابات قيمة لبعض الأسئلة الأكثر عمقا حول أصل الحياة والكون.

المصادر: ناسا

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

ماذا يعني أن تكون إنسانا؟

سبتمبر 24، 2023 مامفو بريشيا
علوم

فهم ملفات تعريف الارتباط: ما تحتاج إلى معرفته

سبتمبر 24، 2023 روبرت أندرو
علوم

الجمال المذهل والإمكانات العلمية لفوهة شاكلتون على القمر

سبتمبر 24، 2023 مامفو بريشيا

فاتك

علوم

ماذا يعني أن تكون إنسانا؟

سبتمبر 24، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

فهم ملفات تعريف الارتباط: ما تحتاج إلى معرفته

سبتمبر 24، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

الجمال المذهل والإمكانات العلمية لفوهة شاكلتون على القمر

سبتمبر 24، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

تواصل ISRO محاولاتها لإقامة اتصال مع Lander وRover التابعين لـ Chandrayaan-3

سبتمبر 24، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات