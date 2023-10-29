دراسة جديدة تكشف أن نجم البحر هو المفترس النهائي للشعاب المرجانية

في دراسة حديثة نشرت في مجلة Global Change Biology، سلط الباحثون الضوء على التأثير المدمر لنجم البحر ذو التاج الشوكي على الشعاب المرجانية. نجم البحر هذا، المعروف بشهيته الشرهة للشعاب المرجانية، يظهر كحيوانات مفترسة هائلة من آكلة اللحوم والتي تعيث فسادًا في هذه النظم البيئية الهشة.

تسلط الدراسة الضوء على قدرة نجم البحر ليس فقط على تحمل موجات الحر القاتلة للشعاب المرجانية، بل أيضًا على التحول إلى حيوانات مفترسة تستهلكها. تشير هذه النتيجة المثيرة للقلق إلى أن تحملها للمياه الدافئة قد يؤدي إلى تكثيف الآثار الضارة لتغير المناخ على الشعاب المرجانية.

ومن الجدير بالذكر أن نجم البحر ذو التاج الشوكي الناضج يمكنه أن يستهلك كمية مذهلة تتراوح بين 15 إلى 30 مترًا مربعًا من المرجان يوميًا، مما يجعلها واحدة من أكثر القوى تدميراً في النظم البيئية للشعاب المرجانية. في الواقع، لا يمكن تجاوز إمكاناتها التدميرية إلا من خلال الأعاصير وأحداث تبييض المرجان.

على الرغم من الاشتباه في أن فقدان الحيوانات المفترسة الطبيعية وتراكم العناصر الغذائية في الماء يساهمان في تفشي نجم البحر ذو التاج الشوكي، إلا أن الدراسة تقدم دليلاً على أن موت المرجان الناجم عن التبييض يمكن أن يساعد بالفعل في نمو مجموعات نجم البحر هذه.

يكشف البحث أن نجم البحر ذو التاج الشوكي الصغير يتمتع بقدرة ملحوظة على تحمل الحرارة، وهو ما يفوق حتى نظيره البالغ. يشير هذا إلى أنه حتى لو انخفض عدد السكان البالغين بسبب تغير المناخ، فإن الأحداث العاشبة ستنتظر بصبر اللحظة المناسبة لتتحول إلى حيوانات مفترسة آكلة اللحوم.

علاوة على ذلك، حددت الدراسة بعض الخصائص التي تعزز فرص نجم البحر في البقاء على قيد الحياة في ظل ظروف الاحتباس الحراري. حجمها الصغير يسمح لها بتقليل احتياجاتها الفسيولوجية، كما أن تفضيلاتها الغذائية القابلة للتكيف تمكنها من استهلاك مصادر غذائية مختلفة.

تؤكد نتائج هذه الدراسة على الحاجة الملحة لجهود الحفظ والإدارة للتخفيف من تأثير نجم البحر ذو التاج الشوكي على الشعاب المرجانية. ومن خلال فهم الديناميكيات البيئية ومرونة نجوم البحر هذه، يمكن للباحثين تطوير استراتيجيات مستهدفة لحماية هذه النظم البيئية التي لا تقدر بثمن والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

الأسئلة المتكررة

س: ما هو نجم البحر ذو التاج الشوكي؟

نجم البحر ذو التاج الشوكي (Acanthaster Planci) هو نوع من نجم البحر موطنه الحاجز المرجاني العظيم ومنطقة المحيط الهادئ الهندية. وهو معروف بقدرته على استهلاك كميات كبيرة من المرجان، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للشعاب المرجانية.

س: كيف يؤثر نجم البحر ذو التاج الشوكي على الشعاب المرجانية؟

نجم البحر ذو التاج الشوكي هو حيوان مفترس للشعاب المرجانية. أثناء تفشي المرض، تتغذى على نطاق واسع على الشعاب المرجانية الصخرية، تاركة مساحات شاسعة من الهياكل العظمية المرجانية الميتة على الشعاب المرجانية. يمكن أن يكون لهذا التدمير آثار طويلة الأمد على النظم البيئية للشعاب المرجانية.

س: كيف يعيش نجم البحر ذو التاج الشوكي في ظل الظروف الدافئة؟

ووجدت الدراسة أن نجم البحر ذو التاج الشوكي الصغير يتمتع بقدرة عالية على تحمل الحرارة، مما يسمح له بتحمل موجات الحر القاتلة للشعاب المرجانية. يمكنهم الانتظار بصبر حتى اللحظة المناسبة للتحول إلى حيوانات مفترسة آكلة اللحوم، حتى لو انخفض عدد سكانها البالغين بسبب تغير المناخ.

س: كيف يمكن التخفيف من تأثير نجم البحر ذو التاج الشوكي؟

تعتبر جهود الحفظ والإدارة حاسمة للتخفيف من تأثير نجم البحر ذو التاج الشوكي. إن فهم ديناميكياتها البيئية ومرونتها يمكن أن يساعد في تطوير استراتيجيات مستهدفة لحماية الشعاب المرجانية من هذه الحيوانات المفترسة المدمرة.

مصادر:

– بيولوجيا التغير العالمي: [الرابط إلى موقع المجلة]