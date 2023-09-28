أسماك القرش المطرقة: تطوير جماجمها الفريدة

أجرى باحثون من جامعة فلوريدا دراسة رائدة توفر نظرة ثاقبة حول تطور الشكل الفريد الذي يشبه المطرقة لجماجم أسماك قرش المطرقة. قام الفريق، بقيادة البروفيسور غاريث فريزر، بتوثيق تطور أسماك القرش ذات الرأس المرتفع، وهي أصغر أنواع أسماك القرش ذات رأس المطرقة. ومن خلال الفحص الدقيق للأجنة المحفوظة، تمكن الباحثون من ملاحظة تحول رؤوس الأجنة إلى شكل رأس المطرقة المميز.

وكشفت الدراسة أنه في منتصف فترة الحمل تقريبًا، تشهد أجنة أسماك القرش ذات الرأس الكبير اتساعًا سريعًا في رؤوسها. يدفع هذا النمو أعينهم التي لا تزال في طور النمو إلى الخارج بزوايا غير عادية. خلال الأسابيع القليلة التالية، تلتف مقدمة قرش المطرقة للخارج بينما تتحرك للخلف نحو الخياشيم، لتشكل في النهاية الشكل الذي يشبه المجرفة الذي يميز أسماك قرش المطرقة.

تعد القدرة على دراسة تطور أسماك القرش المطرقة عن كثب أمرًا نادرًا بسبب التحديات المرتبطة بولادتها الحية. تضع معظم أنواع الأسماك وأسماك القرش بيضًا يمكن جمعه بسهولة لفحصه. ومع ذلك، تلد رأس المطرقة صغارًا أحياء، مما يجعل من الصعب مراقبة تطور أجنتها. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من أنواع رأس المطرقة مهددة بالانقراض، مما يمنع الباحثين من صيد أسماك القرش لدراستها. ولذلك، فإن الوصول إلى أجنة بونيهيدس المحفوظة من خلال المتعاونين سمح للعلماء باغتنام هذه الفرصة الفريدة.

توفر نتائج هذه الدراسة أساسًا للبحث المستقبلي لاستكشاف كيفية تحكم رأس المطرقة في شكل رؤوسها والأسباب التطورية وراء سماتها المميزة. إن الخصائص الفريدة للقرش ذو الرأس العلوي، ووفرتها في مناطق معينة، وتوافر العينات المحفوظة، جعلت هذه الدراسة ممكنة. ومع ذلك، يؤكد العلماء أن مثل هذا الفحص الدقيق لتطور رأس المطرقة قد لا يحدث مرة أخرى أبدًا.

يفتح هذا البحث، المنشور في مجلة Developmental Dynamics، الباب لمزيد من الاستكشاف حول تطور أسماك قرش المطرقة والآليات الكامنة وراء جماجمها الشهيرة على شكل المطرقة.

مصادر:

- ستيفن ر. بيروم وآخرون، التطور الجنيني في رأس الغزال (Sphyrna tiburo)، قرش رأس المطرقة الولود، الديناميكيات التنموية

– جامعة فلوريدا، “شاهد كيف تحصل أسماك قرش المطرقة على مطرقتها”