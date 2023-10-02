رواد الفضاء الصينيون شنتشو الـ16 يقومون بتجربة الشمعة في الفضاء

أجرى رواد الفضاء الصينيون على متن محطة تيانجونج الفضائية تجربة مثيرة تتضمن لهبًا مفتوحًا في الجاذبية الصغرى. خلال محاضرة مباشرة يوم 21 سبتمبر، أضاء رائدا الفضاء غوي هايتشاو وتشو يانغتشو شمعة لتوضيح كيفية احتراق النيران في الفضاء. وبدت النيران كروية تقريبًا، على عكس النيران التي على شكل دمعة والتي لوحظت على الأرض.

على الأرض، يتم تحديد شكل النيران المنبعثة من الشموع المضاءة بواسطة الحمل الحراري الناتج عن الطفو، حيث يرتفع الهواء الساخن ويهبط الهواء البارد. ومع ذلك، في بيئة الجاذبية الصغرى للمدار الأرضي المنخفض، يكون تيار الحمل الحراري للاحتراق ضعيفًا. ونتيجة لذلك، تنتشر النيران في كل الاتجاهات، لتشكل كرات نارية كروية.

وكانت تجربة الشمعة جزءًا من مبادرة "Tiangong Classroom"، التي تهدف إلى تثقيف الطلاب في الصين حول ظواهر الجاذبية الصغرى. وتفاعل رواد الفضاء مع الطلاب في خمسة فصول دراسية في جميع أنحاء البلاد، وعرضوا تجارب مختلفة تسلط الضوء على الاختلافات في العمليات الفيزيائية بين الأرض والفضاء.

ومن الجدير بالذكر أن استخدام اللهب المكشوف والمواد القابلة للاشتعال يخضع لرقابة صارمة في محطة الفضاء الدولية (ISS) بسبب تدابير السلامة من الحرائق. تعتبر تجارب الشموع نادرة في محطة الفضاء الدولية، ويتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعزل واحتواء أي حريق محتمل.

نشأت أهمية تدابير السلامة من الحرائق على متن محطة الفضاء الدولية من حادث حريق كبير وقع في محطة الفضاء الروسية مير في عام 1997. ومنذ ذلك الحين، أصبح الاحتراق في الجاذبية الصغرى موضوعًا للعديد من التجارب على محطة الفضاء الدولية، والتي يتم إجراؤها عادةً باستخدام احتراق مصمم خصيصًا. رفوف متكاملة.

تمتلك محطة Tiangong الفضائية أيضًا حامل تجارب الاحتراق (CER) الخاص بها لإجراء أبحاث جادة في هذا المجال. ومن خلال دراسة سلوك اللهب في الجاذبية الصغرى، يهدف العلماء إلى تحسين فهمنا لعمليات الاحتراق وتطوير تقنيات أكثر أمانًا لاستكشاف الفضاء.

المصدر: موقع Space.com