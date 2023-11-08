اكتشاف جديد: رواد فضاء يطلقون حقيبة الأدوات عن طريق الخطأ في الفضاء

في عملية سير في الفضاء أجريت مؤخرًا على محطة الفضاء الدولية (ISS)، واجه رائدا فضاء ناسا ياسمين مقبلي ولورال أوهارا حادثًا مؤسفًا غير متوقع. أثناء إجراء إصلاحات على الألواح الشمسية لمحطة الفضاء الدولية، تركوا بطريق الخطأ حقيبة أدوات تدور الآن حول الأرض. يعد هذا الحادث بمثابة تذكير بأنه حتى المهنيين المدربين تدريباً عالياً يمكن أن يرتكبوا أخطاء في بيئة الفضاء الصعبة.

وعلى عكس الأخطاء البشرية التقليدية التي تقتصر عواقبها على الأرض، فإن عواقب الأخطاء في الفضاء يمكن أن تكون بعيدة المدى. في هذه الحالة، تكون حقيبة الأدوات المفقودة مرئية لمراقبي السماء باستخدام منظار بقوة تبلغ حوالي +6. ومن المتوقع أن يدور حول الأرض لبضعة أشهر حتى يهبط إلى حوالي 70 ميلاً أو 113 كيلومترًا. بمجرد وصوله إلى هذه النقطة، سوف يتفكك عند عودته إلى الغلاف الجوي للأرض.

ومن المثير للاهتمام أن هذه ليست المرة الأولى التي يفقد فيها رواد الفضاء أشياء في الفضاء. وفي 18 نوفمبر 2008، فُقدت مجموعة أدوات إصلاح مماثلة أثناء عملية خارج محطة الفضاء الدولية. وظل مرئيًا من الأرض لعدة أشهر، وظهر قبل محطة الفضاء الدولية مباشرة. تسلط هذه الحوادث الضوء على التحديات والمخاطر المرتبطة باستكشاف الإنسان للفضاء.

بالنسبة لأولئك المهتمين بإلقاء نظرة على حقيبة الأدوات، يمكن للمراقبين الذين يمكنهم رؤية محطة الفضاء الدولية بالفعل اكتشاف حقيبة الأدوات القريبة. وسيبدو لامعًا بالنسبة لحجمه ومتقدمًا قليلًا على المحطة الفضائية. ومن خلال مسح السماء بالمنظار، قد يتمكن المراقبون من تحديد موقع حقيبة الأدوات في الأسابيع المقبلة مع انخفاضها تدريجياً في الارتفاع.

في حين أن مثل هذه الحوادث قد تثير القلق، فقد قام علماء ناسا بحساب مسار حقيبة الأدوات بعناية وتأكدوا من أنها لا تشكل أي خطر على محطة الفضاء الدولية أو رواد الفضاء الموجودين على متنها. إنه بمثابة درس قيم وشهادة على تعلمنا المستمر في مجال استكشاف الفضاء.

أسئلة وأجوبة:

س: ماذا حدث أثناء السير في الفضاء؟

ج: فقد رائدا فضاء ناسا ياسمين مقبلي ولورال أوهارا عن طريق الخطأ حقيبة أدوات أثناء إجراء إصلاحات على الألواح الشمسية في محطة الفضاء الدولية.

س: هل تشكل حقيبة الأدوات خطراً على محطة الفضاء الدولية أو الطاقم؟

ج: لا، لقد توقع علماء ناسا مسار حقيبة الأدوات وخلصوا إلى أنها لا تشكل أي خطر على محطة الفضاء الدولية أو رواد الفضاء الموجودين على متنها.

س: كيف يمكنني رؤية حقيبة الأدوات؟

ج: يمكن للمراقبين اكتشاف حقيبة الأدوات باستخدام المنظار عن طريق مسح السماء أمام محطة الفضاء الدولية مباشرةً. يجب أن تظهر قبل بضع ثوانٍ من المحطة حيث تنخفض تدريجياً في الارتفاع.